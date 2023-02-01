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Второй "Фермерский островок" открылся в Смоленске при поддержке КМСП - РИА Новости, 01.02.2023
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Второй "Фермерский островок" открылся в Смоленске при поддержке КМСП
Второй "Фермерский островок" открылся в Смоленске при поддержке КМСП - РИА Новости, 01.02.2023
Второй "Фермерский островок" открылся в Смоленске при поддержке КМСП
В Смоленске при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся второй в области "Фермерский островок" - точка сбыта продукции местных фермерских хозяйств, сообщает... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:03
2023-02-01T18:03
смоленск
корпорация мсп
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Смоленске при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся второй в области "Фермерский островок" - точка сбыта продукции местных фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба института развития.На "островке", расположенном в магазине "Пятерочка", представлен широкий ассортимент продукции смоленских фермеров: мясной развал, фарш, колбасные изделия, а также полуфабрикаты ручной лепки (котлеты, пельмени, голубцы), молочная, хлебобулочная продукция, сыры."Проект активно развивается, местные фермеры и малые производители сельскохозяйственной и пищевой продукции при помощи "островков" получают хорошую возможность представить собственную продукцию и расширить рынок сбыта. На полках "островков" они могут протестировать объемы продаж разных позиций своей линейки, определить лучший продукт и развивать его производство", - отметила статс-секретарь, заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова, слова которой приводятся в сообщении.Коротченкова добавила, что Корпорация МСП предоставляет операторам "островков" бесплатный брендбук, а также обеспечивает удобное кредитование по льготной ставке в дочернем МСП Банке на сумму до 10 миллионов рублей.В свою очередь, губернатор Смоленской области Алексей Островский отметил, что "Фермерский островок" очень востребован, потому что "и продукты качественные, и ценообразование ниже, чем в сетях". Он также выразил пожелание в перспективе расширять площади, чтобы покупателям было комфортнее.Оператором проекта в Смоленской области выступает индивидуальный предприниматель, представляющий продукцию девяти местных производителей. Оператор намерен расширять ассортимент, а также привлекать новых региональных производителей натуральных продуктов, говорится в сообщении.В настоящее время при поддержке Корпорации МСП организован 31 "Фермерский островок" в 19 субъектах Российской Федерации (Новосибирской, Омской, Ивановской, Ростовской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Курганской, Смоленской, Кировской, Волгоградской областях, Республиках Башкирия, Крым, Татарстан, Калмыкия, Чувашской и Удмуртской Республике, Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе — Югра). Продукцию на полки "Фермерских островков" поставляют уже более 280 фермеров и производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции. Проект развиваются в соответствии с нацпроектом МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230131/msp-postavschik-1848508461.html
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смоленск, корпорация мсп, мсп банк
Смоленск, Корпорация МСП, МСП Банк
18:03 01.02.2023
 

Второй "Фермерский островок" открылся в Смоленске при поддержке КМСП

© Фото : пресс-службы банка МСПНовая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок"
Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта Фермерский островок - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : пресс-службы банка МСП
Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Смоленске при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся второй в области "Фермерский островок" - точка сбыта продукции местных фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба института развития.
На "островке", расположенном в магазине "Пятерочка", представлен широкий ассортимент продукции смоленских фермеров: мясной развал, фарш, колбасные изделия, а также полуфабрикаты ручной лепки (котлеты, пельмени, голубцы), молочная, хлебобулочная продукция, сыры.
Логотип корпорации МСП
31 января, 10:00
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"Проект активно развивается, местные фермеры и малые производители сельскохозяйственной и пищевой продукции при помощи "островков" получают хорошую возможность представить собственную продукцию и расширить рынок сбыта. На полках "островков" они могут протестировать объемы продаж разных позиций своей линейки, определить лучший продукт и развивать его производство", - отметила статс-секретарь, заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова, слова которой приводятся в сообщении.
Коротченкова добавила, что Корпорация МСП предоставляет операторам "островков" бесплатный брендбук, а также обеспечивает удобное кредитование по льготной ставке в дочернем МСП Банке на сумму до 10 миллионов рублей.
В свою очередь, губернатор Смоленской области Алексей Островский отметил, что "Фермерский островок" очень востребован, потому что "и продукты качественные, и ценообразование ниже, чем в сетях". Он также выразил пожелание в перспективе расширять площади, чтобы покупателям было комфортнее.
Оператором проекта в Смоленской области выступает индивидуальный предприниматель, представляющий продукцию девяти местных производителей. Оператор намерен расширять ассортимент, а также привлекать новых региональных производителей натуральных продуктов, говорится в сообщении.
Логотип корпорации МСП
19 января, 11:18
МСП Банк профинансировал предпринимателей Удмуртии на полмиллиарда рублей
В настоящее время при поддержке Корпорации МСП организован 31 "Фермерский островок" в 19 субъектах Российской Федерации (Новосибирской, Омской, Ивановской, Ростовской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Курганской, Смоленской, Кировской, Волгоградской областях, Республиках Башкирия, Крым, Татарстан, Калмыкия, Чувашской и Удмуртской Республике, Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе — Югра). Продукцию на полки "Фермерских островков" поставляют уже более 280 фермеров и производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции. Проект развиваются в соответствии с нацпроектом МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
СмоленскКорпорация МСПМСП Банк
 
 
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