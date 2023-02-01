Второй "Фермерский островок" открылся в Смоленске при поддержке КМСП
© Фото : пресс-службы банка МСПНовая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок"
© Фото : пресс-службы банка МСП
Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок"
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Смоленске при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся второй в области "Фермерский островок" - точка сбыта продукции местных фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба института развития.
На "островке", расположенном в магазине "Пятерочка", представлен широкий ассортимент продукции смоленских фермеров: мясной развал, фарш, колбасные изделия, а также полуфабрикаты ручной лепки (котлеты, пельмени, голубцы), молочная, хлебобулочная продукция, сыры.
"Проект активно развивается, местные фермеры и малые производители сельскохозяйственной и пищевой продукции при помощи "островков" получают хорошую возможность представить собственную продукцию и расширить рынок сбыта. На полках "островков" они могут протестировать объемы продаж разных позиций своей линейки, определить лучший продукт и развивать его производство", - отметила статс-секретарь, заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова, слова которой приводятся в сообщении.
Коротченкова добавила, что Корпорация МСП предоставляет операторам "островков" бесплатный брендбук, а также обеспечивает удобное кредитование по льготной ставке в дочернем МСП Банке на сумму до 10 миллионов рублей.
В свою очередь, губернатор Смоленской области Алексей Островский отметил, что "Фермерский островок" очень востребован, потому что "и продукты качественные, и ценообразование ниже, чем в сетях". Он также выразил пожелание в перспективе расширять площади, чтобы покупателям было комфортнее.
Оператором проекта в Смоленской области выступает индивидуальный предприниматель, представляющий продукцию девяти местных производителей. Оператор намерен расширять ассортимент, а также привлекать новых региональных производителей натуральных продуктов, говорится в сообщении.
В настоящее время при поддержке Корпорации МСП организован 31 "Фермерский островок" в 19 субъектах Российской Федерации (Новосибирской, Омской, Ивановской, Ростовской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Курганской, Смоленской, Кировской, Волгоградской областях, Республиках Башкирия, Крым, Татарстан, Калмыкия, Чувашской и Удмуртской Республике, Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе — Югра). Продукцию на полки "Фермерских островков" поставляют уже более 280 фермеров и производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции. Проект развиваются в соответствии с нацпроектом МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.