https://ria.ru/20230201/smertnost-1849043113.html

В России снизился показатель материнской смертности

В России снизился показатель материнской смертности - РИА Новости, 01.02.2023

В России снизился показатель материнской смертности

Показатель материнской смертности в России с 2021 года снизился почти на 61%, сообщается в Telegram-канале Минздрава России со ссылкой на выступление министра... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:42

2023-02-01T17:42

2023-02-01T17:42

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Показатель материнской смертности в России с 2021 года снизился почти на 61%, сообщается в Telegram-канале Минздрава России со ссылкой на выступление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Отмечается также, что ни пандемия, ни новые вызовы не смогли значительно повлиять на показатели младенческой смертности, которые стали одними из самых низких за весь период. При этом сокращена разница между показателями младенческой смертности в городе и селе, уточняется в материале. Сельское население получает сегодня помощь практически на уровне с городским населением.

https://ria.ru/20230131/murashko-1848631917.html

россия

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко