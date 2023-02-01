https://ria.ru/20230201/smertnost-1849043113.html
В России снизился показатель материнской смертности
В России снизился показатель материнской смертности - РИА Новости, 01.02.2023
В России снизился показатель материнской смертности
Показатель материнской смертности в России с 2021 года снизился почти на 61%, сообщается в Telegram-канале Минздрава России со ссылкой на выступление министра... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:42
2023-02-01T17:42
2023-02-01T17:42
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Показатель материнской смертности в России с 2021 года снизился почти на 61%, сообщается в Telegram-канале Минздрава России со ссылкой на выступление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Отмечается также, что ни пандемия, ни новые вызовы не смогли значительно повлиять на показатели младенческой смертности, которые стали одними из самых низких за весь период. При этом сокращена разница между показателями младенческой смертности в городе и селе, уточняется в материале. Сельское население получает сегодня помощь практически на уровне с городским населением.
https://ria.ru/20230131/murashko-1848631917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
В России снизился показатель материнской смертности
Мурашко: показатель материнской смертности с 2021 года снизился почти на 61 процент