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В России снизился показатель материнской смертности - РИА Новости, 01.02.2023
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В России снизился показатель материнской смертности
В России снизился показатель материнской смертности - РИА Новости, 01.02.2023
В России снизился показатель материнской смертности
Показатель материнской смертности в России с 2021 года снизился почти на 61%, сообщается в Telegram-канале Минздрава России со ссылкой на выступление министра... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:42
2023-02-01T17:42
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Показатель материнской смертности в России с 2021 года снизился почти на 61%, сообщается в Telegram-канале Минздрава России со ссылкой на выступление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Отмечается также, что ни пандемия, ни новые вызовы не смогли значительно повлиять на показатели младенческой смертности, которые стали одними из самых низких за весь период. При этом сокращена разница между показателями младенческой смертности в городе и селе, уточняется в материале. Сельское население получает сегодня помощь практически на уровне с городским населением.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
17:42 01.02.2023
 
В России снизился показатель материнской смертности

Мурашко: показатель материнской смертности с 2021 года снизился почти на 61 процент

© iStock.com / vgajicБеременная девушка
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© iStock.com / vgajic
Беременная девушка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Показатель материнской смертности в России с 2021 года снизился почти на 61%, сообщается в Telegram-канале Минздрава России со ссылкой на выступление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
"На данный момент наблюдается низкий показатель материнской смертности: он снизился на 60,9% по сравнению с 2021 годом", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что ни пандемия, ни новые вызовы не смогли значительно повлиять на показатели младенческой смертности, которые стали одними из самых низких за весь период.
При этом сокращена разница между показателями младенческой смертности в городе и селе, уточняется в материале. Сельское население получает сегодня помощь практически на уровне с городским населением.
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