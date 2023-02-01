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В Белом доме прокомментировали слова Пескова о важности договора СНВ-3
В Белом доме прокомментировали слова Пескова о важности договора СНВ-3 - РИА Новости, 01.02.2023
В Белом доме прокомментировали слова Пескова о важности договора СНВ-3
Комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова свидетельствует о том, что и Россия, и США заинтересованы в ДСНВ-3, это положительный момент, заявила... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:23
2023-02-01T19:23
2023-02-01T19:37
россия
сша
в мире
дмитрий песков
договор снв-3
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НЬЮ-ЙОРК, 1 фев – РИА Новости. Комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова свидетельствует о том, что и Россия, и США заинтересованы в ДСНВ-3, это положительный момент, заявила заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби."Касаясь сегодняшнего комментария господина Пескова, думаю, это вновь указывает на то, что обе стороны продолжают считать контроль над вооружениями и ДСНВ-3 нашим общим интересом. И это положительный момент", - сказала Аберкромби в ходе мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями под названием "Проблемы и перспективы дальнейшего российско-американского контроля над ядерными вооружениями".Ранее Песков сказал, что РФ считает продолжение действия этого договора очень важным. По его словам, ДСНВ-3 фактически единственный договор, "который остается, ну, не то что жизнеспособным, хотя бы так гипотетически рассуждая, жизнеспособным".
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россия, сша, в мире, дмитрий песков, договор снв-3
Россия, США, В мире, Дмитрий Песков, Договор СНВ-3
19:23 01.02.2023 (обновлено: 19:37 01.02.2023)
В Белом доме прокомментировали слова Пескова о важности договора СНВ-3
Белый дом: слова Пескова демонстрируют, что Россия и США заинтересованы в договоре СНВ-3
НЬЮ-ЙОРК, 1 фев – РИА Новости. Комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова свидетельствует о том, что и Россия, и США заинтересованы в ДСНВ-3, это положительный момент, заявила заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби.
"Касаясь сегодняшнего комментария господина Пескова, думаю, это вновь указывает на то, что обе стороны продолжают считать контроль над вооружениями и ДСНВ-3 нашим общим интересом. И это положительный момент", - сказала Аберкромби в ходе мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями под названием "Проблемы и перспективы дальнейшего российско-американского контроля над ядерными вооружениями".
Ранее Песков сказал, что РФ считает продолжение действия этого договора очень важным. По его словам, ДСНВ-3 фактически единственный договор, "который остается, ну, не то что жизнеспособным, хотя бы так гипотетически рассуждая, жизнеспособным".