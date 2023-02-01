https://ria.ru/20230201/sledstvie-1848939806.html

Экс-замглавы Минобороны Украины попал под следствие, сообщили СМИ

Экс-замглавы Минобороны Украины попал под следствие, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2023

Экс-замглавы Минобороны Украины попал под следствие, сообщили СМИ

Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении заместителю директора департамента госзакупок министерства обороны Богдану Хмельницкому и бывшему... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:20

2023-02-01T13:20

2023-02-01T14:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении заместителю директора департамента госзакупок министерства обороны Богдану Хмельницкому и бывшему замглавы минобороны Вячеславу Шаповалову после скандала с закупками в ведомстве, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Офис генерального прокурора сообщил о подозрении заместителю директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства обороны Богдану Хмельницкому, бывшему заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю государственного предприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко", - сообщает издание. Как рассказали источники "Украинской правде", Хмельницкий подозревается в растрате более 107 миллионов гривен (около 2,8 миллиона долларов) и обеспечении подразделений вооруженных сил Украины некачественными бронежилетами в количестве 5700 штук. Шаповалов – в незаконных действиях, в результате которых отдельные подразделения не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более одного миллиарда гривен (около 27 миллионов долларов). Терещенко – в присвоении из казны 1,3 миллиона долларов путем злоупотреблений и служебных подлогов. Позже генпрокуратура подтвердила информацию по Хмельницкому, обозначив его как и.о. директора департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов министерства обороны Украины. Ему "сообщено о подозрении по факту растраты средств и препятствования законной деятельности вооруженных вил Украины по части 5 статьи 191, части 2 статьи 28 части 1 статьи 114-1 УК Украины", говорится в телеграм-канале офиса генпрокурора.Там добавили, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой". Впрочем, после скандала Шаповалов и Хмельицкий были освобождены от своих должностей.

https://ria.ru/20230201/kolomoyskiy-1848899628.html

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848956668.html

https://ria.ru/20230201/obysk-1848926727.html

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