13:20 01.02.2023 (обновлено: 14:38 01.02.2023)
Экс-замглавы Минобороны Украины попал под следствие, сообщили СМИ
"УП": экс-замглавы Минобороны Украины Шаповалова подозревают в незаконных действиях с СИЗ
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении заместителю директора департамента госзакупок министерства обороны Богдану Хмельницкому и бывшему замглавы минобороны Вячеславу Шаповалову после скандала с закупками в ведомстве, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Офис генерального прокурора сообщил о подозрении заместителю директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства обороны Богдану Хмельницкому, бывшему заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю государственного предприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко", - сообщает издание.
Как рассказали источники "Украинской правде", Хмельницкий подозревается в растрате более 107 миллионов гривен (около 2,8 миллиона долларов) и обеспечении подразделений вооруженных сил Украины некачественными бронежилетами в количестве 5700 штук. Шаповалов – в незаконных действиях, в результате которых отдельные подразделения не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более одного миллиарда гривен (около 27 миллионов долларов). Терещенко – в присвоении из казны 1,3 миллиона долларов путем злоупотреблений и служебных подлогов.
Позже генпрокуратура подтвердила информацию по Хмельницкому, обозначив его как и.о. директора департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов министерства обороны Украины. Ему "сообщено о подозрении по факту растраты средств и препятствования законной деятельности вооруженных вил Украины по части 5 статьи 191, части 2 статьи 28 части 1 статьи 114-1 УК Украины", говорится в телеграм-канале офиса генпрокурора.
Там добавили, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой". Впрочем, после скандала Шаповалов и Хмельицкий были освобождены от своих должностей.