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Экс-замглавы Минобороны Украины попал под следствие, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2023
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https://ria.ru/20230201/sledstvie-1848939806.html
Экс-замглавы Минобороны Украины попал под следствие, сообщили СМИ
Экс-замглавы Минобороны Украины попал под следствие, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2023
Экс-замглавы Минобороны Украины попал под следствие, сообщили СМИ
Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении заместителю директора департамента госзакупок министерства обороны Богдану Хмельницкому и бывшему... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:20
2023-02-01T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черниговская область
жкх
алексей резников
киев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении заместителю директора департамента госзакупок министерства обороны Богдану Хмельницкому и бывшему замглавы минобороны Вячеславу Шаповалову после скандала с закупками в ведомстве, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Офис генерального прокурора сообщил о подозрении заместителю директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства обороны Богдану Хмельницкому, бывшему заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю государственного предприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко", - сообщает издание. Как рассказали источники "Украинской правде", Хмельницкий подозревается в растрате более 107 миллионов гривен (около 2,8 миллиона долларов) и обеспечении подразделений вооруженных сил Украины некачественными бронежилетами в количестве 5700 штук. Шаповалов – в незаконных действиях, в результате которых отдельные подразделения не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более одного миллиарда гривен (около 27 миллионов долларов). Терещенко – в присвоении из казны 1,3 миллиона долларов путем злоупотреблений и служебных подлогов. Позже генпрокуратура подтвердила информацию по Хмельницкому, обозначив его как и.о. директора департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов министерства обороны Украины. Ему "сообщено о подозрении по факту растраты средств и препятствования законной деятельности вооруженных вил Украины по части 5 статьи 191, части 2 статьи 28 части 1 статьи 114-1 УК Украины", говорится в телеграм-канале офиса генпрокурора.Там добавили, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой". Впрочем, после скандала Шаповалов и Хмельицкий были освобождены от своих должностей.
https://ria.ru/20230201/kolomoyskiy-1848899628.html
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848956668.html
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в мире, украина, черниговская область, жкх, алексей резников, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черниговская область, ЖКХ, Алексей Резников, Киев
13:20 01.02.2023 (обновлено: 14:38 01.02.2023)
 
Экс-замглавы Минобороны Украины попал под следствие, сообщили СМИ

"УП": экс-замглавы Минобороны Украины Шаповалова подозревают в незаконных действиях с СИЗ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении заместителю директора департамента госзакупок министерства обороны Богдану Хмельницкому и бывшему замглавы минобороны Вячеславу Шаповалову после скандала с закупками в ведомстве, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Офис генерального прокурора сообщил о подозрении заместителю директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства обороны Богдану Хмельницкому, бывшему заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю государственного предприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко", - сообщает издание.
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Как рассказали источники "Украинской правде", Хмельницкий подозревается в растрате более 107 миллионов гривен (около 2,8 миллиона долларов) и обеспечении подразделений вооруженных сил Украины некачественными бронежилетами в количестве 5700 штук. Шаповалов – в незаконных действиях, в результате которых отдельные подразделения не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более одного миллиарда гривен (около 27 миллионов долларов). Терещенко – в присвоении из казны 1,3 миллиона долларов путем злоупотреблений и служебных подлогов.
Позже генпрокуратура подтвердила информацию по Хмельницкому, обозначив его как и.о. директора департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов министерства обороны Украины. Ему "сообщено о подозрении по факту растраты средств и препятствования законной деятельности вооруженных вил Украины по части 5 статьи 191, части 2 статьи 28 части 1 статьи 114-1 УК Украины", говорится в телеграм-канале офиса генпрокурора.
Там добавили, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой". Впрочем, после скандала Шаповалов и Хмельицкий были освобождены от своих должностей.
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