https://ria.ru/20230201/sistema-1848829142.html

Эксперты рассказали о лидерстве России в развитии платежных систем

Эксперты рассказали о лидерстве России в развитии платежных систем - РИА Новости, 01.02.2023

Эксперты рассказали о лидерстве России в развитии платежных систем

Россия, владеющая собственной финансовой инфраструктурой и работающая над созданием цифровой валюты, продолжает занимать лидерские позиции среди всех стран мира РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T00:51

2023-02-01T00:51

2023-02-01T01:18

экономика

россия

технологии

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия, владеющая собственной финансовой инфраструктурой и работающая над созданием цифровой валюты, продолжает занимать лидерские позиции среди всех стран мира с точки зрения платежных систем, выяснили аналитики консалтинговой компании "Яков и партнеры" по итогам изучения банковских систем 75 государств.Эксперты обратили внимание на такие факторы, как запуск платежных систем, позволяющих осуществлять расчеты внутри страны независимо от других стран, а также на создание национальных систем моментального проведения платежей и внедрение цифровых валют."Как показало исследование, всего 11 процентов рассматриваемых стран, в том числе Россия, обладают всеми тремя компонентами современной национальной платежной системы. При этом 71 процент развили хотя бы минимальный функционал моментальных платежей, которые с недавних пор стали достаточно популярны у нас в стране, а 22 страны выстроили собственные платежные системы. <...> Россия остается одной из передовых стран с точки зрения развития платежных систем", — отмечают эксперты.По информации аналитиков, не менее 1,5 миллиарда людей в мире до сих пор не обладают доступом к банковскому обслуживанию. Более половины из них проживают в государствах, где доля наличных денег в обороте составляет минимум 40 процентов.При этом средняя реальная ставка по кредитам в таких странах на 2,1 процентного пункта выше, чем в странах с более продвинутыми платежными системами, а уровень проникновения кредитных продуктов ниже на 22 процентных пункта.

https://ria.ru/20230131/banki-1848556588.html

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экономика, россия, технологии