15:00 01.02.2023 (обновлено: 21:02 01.02.2023)
Швейцария пересмотрит отношения с Россией
Швейцария пересмотрит отношения с Россией, разработает новую внешнеполитическую стратегию
Флаг Швейцарии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 1 фев — РИА Новости. Швейцария пересмотрит отношения с Россией в следующей внешнеполитической стратегии, разработанной правительством, говорится в опубликованном отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год.
"Отношения с Россией должны быть пересмотрены в следующей внешнеполитической стратегии. <...> Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством того, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке", — говорится в документе.
В докладе неоднократно осуждается спецоперация России и напоминается, что Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России.
Ранее Швейцария и Украина договорились, чтобы интересы Украины в России представляла Швейцария, страны ждут согласия Москвы, отмечал швейцарский МИД. В Берне отмечали, что Швейцария с самого начала конфликта на Украине готова была предоставить сторонам свои услуги, в частности переговорную площадку, а также субстантивную и экспертную поддержку в ходе возможных переговоров, но Россия отказалась.
Замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.