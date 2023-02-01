09:44 01.02.2023 (обновлено: 10:22 01.02.2023)
СМИ: президент Бразилии отвесил Шольцу "пощечину"
Junge Welt: президент Бразилии Лула Да Силва унизил Шольца своей позицией по Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Позиция президента Бразилии Лулы да Силвы по поставкам оружия на Украину и отношениям с Россией стала пощечиной для канцлера Германии Олафа Шольца, пишет Junge Welt.
"Лула да Силва отметил, что Бразилия — это страна мира, поэтому не будет поставлять оружие Украине, а Германия, которая любила изображать из себя мнимую миролюбивую державу, теперь превратилась в государство, находящееся в состоянии войны", — говорится в публикации.
Кроме того, глава Бразилии, вместо того чтобы присоединиться к осуждению России, выступил за переговоры по украинскому конфликту.
"Таким образом, он позиционирует Бразилию не только между Украиной и Россией, но и фактически между Россией и Западом: как самостоятельный полюс силы", — делает вывод издание.
На днях Шольц побывал в Южной Америке — Аргентине, Чили и Бразилии. После встречи с ним Лула да Силдва написал в Twitter, что Бразилия не заинтересована в передаче Украине боеприпасов, но хотела бы создать "клуб стран, которые хотят построить мир на планете". По информации немецких СМИ, бразильские власти отказались отправлять снаряды к танкам Leopard.
Неделю назад Германия после серьезного давления со стороны союзников по НАТО объявила, что передаст Киеву свои танки — в первую партию войдут 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Они могут поступить на Украину в марте. США, со своей стороны, пообещали выделить три десятка Abrams, но и поставка ожидается только к концу года.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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