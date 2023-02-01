10:54 01.02.2023 (обновлено: 12:01 01.02.2023)
Рекордные 14 школ построят в этом году в Новосибирской области
Ночной Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 1 фев – РИА Новости. Сразу 14 новых школ введут в эксплуатацию в текущем году в Новосибирской области, это рекордное количество для региона, сообщает в среду областное правительство.
В среду губернатор региона Андрей Травников проконтролировал готовность к работе новой школы в поселке Восход Новосибирского района, а также озвучил планы регионального правительства по вводу новых школ, согласно которым за 2023 год свои двери откроют 14 новых школ, тогда как за последние пять лет с 2018 по 2022 год было построено 23 школы.
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"В этом году у нас рекордный объем строительства и ввода школ. Задача, стоящая перед областью, – выйти на объем ввода не менее 10 тысяч новых мест в год и за три года закрыть острую проблему дефицита", - сказал губернатор.
Он пояснил, что для реализации этих планов правительство Новосибирской области участвует во всех федеральных программах – национальном проекте "Образование", программе "Жильё", программе по линии Минсельхоза "Комплексное развитие сельских территорий", входит в такие федеральные программы, как строительство школ по концессионным соглашениям. Используются и свои, региональные программы.
Глава региона поручил на сайте областного министерства образования региона сделать отдельную страницу, посвященную строительству школ: назвать все адреса, характеристики будущих зданий и сроки ввода. Также он поручил установить на всех объектах видеокамеры, чтобы любой мог видеть, как идет стройка. Также он предложил руководителям строительных организаций-подрядчиков на каждом объекте записать видеообращение, в котором подтвердить сроки ввода школ.
Губернатор высоко оценил здание новой школы в поселке Восход. "Все продумано, выверено, полностью готово к приему детей. К школе организован удобный подъезд, есть тротуары, оборудованы пешеходные переходы. Будет парковка для автомобилей, рядом остановка общественного транспорта. Планируется, что уже в четвертой учебной четверти, а возможно, и раньше, дети сядут за парты", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин в ходе видеовстречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым 16 января попросил его уделить особое внимание проблеме со школьными местами, отметив, что в настоящее время почти 30% школ региона работают в две смены.
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