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Рекордные 14 школ построят в этом году в Новосибирской области - РИА Новости, 01.02.2023
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Рекордные 14 школ построят в этом году в Новосибирской области
Рекордные 14 школ построят в этом году в Новосибирской области - РИА Новости, 01.02.2023
Рекордные 14 школ построят в этом году в Новосибирской области
Сразу 14 новых школ введут в эксплуатацию в текущем году в Новосибирской области, это рекордное количество для региона, сообщает в среду областное... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:54
2023-02-01T12:01
новосибирская область
новосибирский район
россия
андрей травников
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
образование
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НОВОСИБИРСК, 1 фев – РИА Новости. Сразу 14 новых школ введут в эксплуатацию в текущем году в Новосибирской области, это рекордное количество для региона, сообщает в среду областное правительство. В среду губернатор региона Андрей Травников проконтролировал готовность к работе новой школы в поселке Восход Новосибирского района, а также озвучил планы регионального правительства по вводу новых школ, согласно которым за 2023 год свои двери откроют 14 новых школ, тогда как за последние пять лет с 2018 по 2022 год было построено 23 школы. "В этом году у нас рекордный объем строительства и ввода школ. Задача, стоящая перед областью, – выйти на объем ввода не менее 10 тысяч новых мест в год и за три года закрыть острую проблему дефицита", - сказал губернатор. Он пояснил, что для реализации этих планов правительство Новосибирской области участвует во всех федеральных программах – национальном проекте "Образование", программе "Жильё", программе по линии Минсельхоза "Комплексное развитие сельских территорий", входит в такие федеральные программы, как строительство школ по концессионным соглашениям. Используются и свои, региональные программы. Глава региона поручил на сайте областного министерства образования региона сделать отдельную страницу, посвященную строительству школ: назвать все адреса, характеристики будущих зданий и сроки ввода. Также он поручил установить на всех объектах видеокамеры, чтобы любой мог видеть, как идет стройка. Также он предложил руководителям строительных организаций-подрядчиков на каждом объекте записать видеообращение, в котором подтвердить сроки ввода школ. Губернатор высоко оценил здание новой школы в поселке Восход. "Все продумано, выверено, полностью готово к приему детей. К школе организован удобный подъезд, есть тротуары, оборудованы пешеходные переходы. Будет парковка для автомобилей, рядом остановка общественного транспорта. Планируется, что уже в четвертой учебной четверти, а возможно, и раньше, дети сядут за парты", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин в ходе видеовстречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым 16 января попросил его уделить особое внимание проблеме со школьными местами, отметив, что в настоящее время почти 30% школ региона работают в две смены.
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новосибирская область, новосибирский район, россия, андрей травников, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество, образование
Новосибирская область, Новосибирский район, Россия, Андрей Травников, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Общество, Образование
10:54 01.02.2023 (обновлено: 12:01 01.02.2023)
 

Рекордные 14 школ построят в этом году в Новосибирской области

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкНочной Новосибирск
Ночной Новосибирск - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ночной Новосибирск. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 1 фев – РИА Новости. Сразу 14 новых школ введут в эксплуатацию в текущем году в Новосибирской области, это рекордное количество для региона, сообщает в среду областное правительство.
В среду губернатор региона Андрей Травников проконтролировал готовность к работе новой школы в поселке Восход Новосибирского района, а также озвучил планы регионального правительства по вводу новых школ, согласно которым за 2023 год свои двери откроют 14 новых школ, тогда как за последние пять лет с 2018 по 2022 год было построено 23 школы.
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"В этом году у нас рекордный объем строительства и ввода школ. Задача, стоящая перед областью, – выйти на объем ввода не менее 10 тысяч новых мест в год и за три года закрыть острую проблему дефицита", - сказал губернатор.
Он пояснил, что для реализации этих планов правительство Новосибирской области участвует во всех федеральных программах – национальном проекте "Образование", программе "Жильё", программе по линии Минсельхоза "Комплексное развитие сельских территорий", входит в такие федеральные программы, как строительство школ по концессионным соглашениям. Используются и свои, региональные программы.
Глава региона поручил на сайте областного министерства образования региона сделать отдельную страницу, посвященную строительству школ: назвать все адреса, характеристики будущих зданий и сроки ввода. Также он поручил установить на всех объектах видеокамеры, чтобы любой мог видеть, как идет стройка. Также он предложил руководителям строительных организаций-подрядчиков на каждом объекте записать видеообращение, в котором подтвердить сроки ввода школ.
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Губернатор высоко оценил здание новой школы в поселке Восход. "Все продумано, выверено, полностью готово к приему детей. К школе организован удобный подъезд, есть тротуары, оборудованы пешеходные переходы. Будет парковка для автомобилей, рядом остановка общественного транспорта. Планируется, что уже в четвертой учебной четверти, а возможно, и раньше, дети сядут за парты", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин в ходе видеовстречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым 16 января попросил его уделить особое внимание проблеме со школьными местами, отметив, что в настоящее время почти 30% школ региона работают в две смены.
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