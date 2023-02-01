https://ria.ru/20230201/shashlyk-1849093866.html
В России упростят нормы жарки шашлыка на даче
В России упростят нормы жарки шашлыка на даче - РИА Новости, 01.02.2023
В России упростят нормы жарки шашлыка на даче
С первого марта на дачах будет легче жарить шашлык за счет уменьшения расстояния от мангала до построек, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от "Единой... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T21:48
2023-02-01T21:48
2023-02-01T22:05
общество
россия
московская область (подмосковье)
никита чаплин
госдума рф
единая россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. С первого марта на дачах будет легче жарить шашлык за счет уменьшения расстояния от мангала до построек, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России", председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, в МЧС отказались от прежних жестких нормативов, которые определяли допустимое расстояние для установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы.Раньше было одно правило и для огромных полей, и для маленьких садовых земельных участков, напомнил парламентарий, но оно не выполнялось, так как на классическом садовом участке невозможно уместить мангал с соблюдением всех требований."С 1 марта требования станут более реальными. <...> При использовании открытого огня в бочке для сжигания травы место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса. Зона очистки вокруг должна быть пять метров. Это вполне разумно и легко выполнимо для садоводов", — пояснил Чаплин.Депутат добавил, что за несоблюдение новых правил грозит предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей, если правонарушение было совершено в период действия особого противопожарного режима.
https://realty.ria.ru/20220504/dacha-1786599971.html
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РИА Новости
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общество, россия, московская область (подмосковье), никита чаплин, госдума рф, единая россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:48 01.02.2023 (обновлено: 22:05 01.02.2023)
В России упростят нормы жарки шашлыка на даче
Депутат Чаплин: с марта расстояние от мангала до построек уменьшат до пяти метров
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. С первого марта на дачах будет легче жарить шашлык за счет уменьшения расстояния от мангала до построек, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России", председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
"Согласно действующим нормам законодательства пожарить шашлык на шести сотках участка и не нарушить правила практически невозможно. Теперь это будет легче. С марта 2023 года допустимое расстояние от мангала до построек по новым нормам уменьшится с 50 до пяти метров", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, в МЧС
отказались от прежних жестких нормативов, которые определяли допустимое расстояние для установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы.
Раньше было одно правило и для огромных полей, и для маленьких садовых земельных участков, напомнил парламентарий, но оно не выполнялось, так как на классическом садовом участке невозможно уместить мангал с соблюдением всех требований.
"С 1 марта требования станут более реальными. <...> При использовании открытого огня в бочке для сжигания травы место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса. Зона очистки вокруг должна быть пять метров. Это вполне разумно и легко выполнимо для садоводов", — пояснил Чаплин.
Депутат добавил, что за несоблюдение новых правил грозит предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей, если правонарушение было совершено в период действия особого противопожарного режима.