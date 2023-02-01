Рейтинг@Mail.ru
В России упростят нормы жарки шашлыка на даче - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/shashlyk-1849093866.html
В России упростят нормы жарки шашлыка на даче
В России упростят нормы жарки шашлыка на даче - РИА Новости, 01.02.2023
В России упростят нормы жарки шашлыка на даче
С первого марта на дачах будет легче жарить шашлык за счет уменьшения расстояния от мангала до построек, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от "Единой... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T21:48
2023-02-01T22:05
общество
россия
московская область (подмосковье)
никита чаплин
госдума рф
единая россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786013163_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbc941fa9b3b1b29898e0a2b96d94167.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. С первого марта на дачах будет легче жарить шашлык за счет уменьшения расстояния от мангала до построек, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России", председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, в МЧС отказались от прежних жестких нормативов, которые определяли допустимое расстояние для установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы.Раньше было одно правило и для огромных полей, и для маленьких садовых земельных участков, напомнил парламентарий, но оно не выполнялось, так как на классическом садовом участке невозможно уместить мангал с соблюдением всех требований."С 1 марта требования станут более реальными. &lt;...&gt; При использовании открытого огня в бочке для сжигания травы место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса. Зона очистки вокруг должна быть пять метров. Это вполне разумно и легко выполнимо для садоводов", — пояснил Чаплин.Депутат добавил, что за несоблюдение новых правил грозит предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей, если правонарушение было совершено в период действия особого противопожарного режима.
https://realty.ria.ru/20220504/dacha-1786599971.html
https://ria.ru/20220630/marinad-1799342316.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786013163_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e57fa6e291504c5981889ceb95f611f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, московская область (подмосковье), никита чаплин, госдума рф, единая россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:48 01.02.2023 (обновлено: 22:05 01.02.2023)
 
В России упростят нормы жарки шашлыка на даче

Депутат Чаплин: с марта расстояние от мангала до построек уменьшат до пяти метров

© Pixabay / Alexei_otherШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Pixabay / Alexei_other
Шашлык. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев РИА Новости. С первого марта на дачах будет легче жарить шашлык за счет уменьшения расстояния от мангала до построек, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России", председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

"Согласно действующим нормам законодательства пожарить шашлык на шести сотках участка и не нарушить правила практически невозможно. Теперь это будет легче. С марта 2023 года допустимое расстояние от мангала до построек по новым нормам уменьшится с 50 до пяти метров", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в МЧС отказались от прежних жестких нормативов, которые определяли допустимое расстояние для установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы.
Раньше было одно правило и для огромных полей, и для маленьких садовых земельных участков, напомнил парламентарий, но оно не выполнялось, так как на классическом садовом участке невозможно уместить мангал с соблюдением всех требований.
Дачник - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая 2022, 03:15
Юрист предупредил, за что могут оштрафовать на вашей даче
"С 1 марта требования станут более реальными. <...> При использовании открытого огня в бочке для сжигания травы место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса. Зона очистки вокруг должна быть пять метров. Это вполне разумно и легко выполнимо для садоводов", — пояснил Чаплин.
Депутат добавил, что за несоблюдение новых правил грозит предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей, если правонарушение было совершено в период действия особого противопожарного режима.
Маринад для шашлыка - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня 2022, 20:52Туризм
С киви, мятой, на кефире: вкусные рецепты маринада для шашлыка на мангале
 
ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Никита ЧаплинГосдума РФЕдиная РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала