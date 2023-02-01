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МИД России назвал смелыми слова сестры Ким Чен Ына о роли США на Украине

МИД России назвал смелыми слова сестры Ким Чен Ына о роли США на Украине - РИА Новости, 01.02.2023

МИД России назвал смелыми слова сестры Ким Чен Ына о роли США на Украине

В Москве признательны Пхеньяну за поддержку России и считают смелыми и решительными недавние заявления сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон о том, что США... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:54

2023-02-01T17:54

2023-02-01T17:54

в мире

россия

пхеньян

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Москве признательны Пхеньяну за поддержку России и считают смелыми и решительными недавние заявления сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон о том, что США виноваты в конфликте на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что именно США, которые сейчас накачивают Украину вооружениями, виноваты в украинском конфликте, а КНДР всегда будет на стороне народа и армии России, которая защищает "достоинство и честь" государства, свой суверенитет и безопасность. "Это очень реалистичная оценка действий Вашингтона и его сателлитов по дальнейшей эскалации украинского конфликта. Мы действительно признательны за подобную последовательную и аргументированную поддержку, которую мы услышали, нашей стране в контексте специальной военной операции. Это не просто политический тезис или политический слоган - это аргументированная позиция", - сказала Захарова на брифинге, комментируя слова Ким Ё Чжон. "Кстати говоря, схожий подход разделяют многие другие государства. Кто-то высказывается открыто, кто-то воздерживается от публичного выражения солидарности с нами исключительно по причине шантажа и давления, которое на них оказывается Вашингтоном. Поэтому Пхеньян проявил суверенный, смелый, решительный голос на международной арене", - добавила официальный представитель российского МИД.

https://ria.ru/20230201/putin-1849030296.html

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848919881.html

россия

пхеньян

сша

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в мире, россия, пхеньян, сша, ким чен ын, ким е чжон, мария захарова, ситуация в днр и лнр