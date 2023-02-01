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Звезда "Короны" заявила, что сериал не нужно продолжать
Звезда "Короны" заявила, что сериал не нужно продолжать - РИА Новости, 01.02.2023
Звезда "Короны" заявила, что сериал не нужно продолжать
Сыгравшая принцессу Маргарет в "Короне" Хелена Бонем Картер заявила, что сериал не нужно продолжать. Об этом пишет Deadline. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:44
2023-02-01T12:44
2023-02-01T12:44
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сыгравшая принцессу Маргарет в "Короне" Хелена Бонем Картер заявила, что сериал не нужно продолжать. Об этом пишет Deadline. "Когда "Корона" только начиналась, это была историческая драма, а теперь она подобралась к нашим дням", — делится мнением актриса.Сериал стартовал в 2016 году. Он посвящен королевской семье в Великобритании. На осень 2023 года запланирована премьера шестого сезона, который расскажет о смерти принцессы Дианы. Леди Ди не стало 31 августа 1997 года. Кроме "Короны" Хелену Бонем Картер можно увидеть в проектах "Бойцовский клуб", "Король говорит!", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "Алиса в Зазеркалье", "Планета обезьян", франшизе про Гарри Поттера и многим другим.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, хелена бонем картер
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Хелена Бонем Картер
Звезда "Короны" заявила, что сериал не нужно продолжать
Сыгравшая Маргарет в "Короне" Хелена Бонем Картер заявила, что сериал не нужно продолжать
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Сыгравшая принцессу Маргарет в "Короне" Хелена Бонем Картер заявила, что сериал не нужно продолжать. Об этом пишет
Deadline.
"Когда "Корона" только начиналась, это была историческая драма, а теперь она подобралась к нашим дням", — делится мнением актриса.
Сериал стартовал в 2016 году. Он посвящен королевской семье в Великобритании. На осень 2023 года запланирована премьера шестого сезона, который расскажет о смерти принцессы Дианы. Леди Ди не стало 31 августа 1997 года.
Кроме "Короны" Хелену Бонем Картер можно увидеть в проектах "Бойцовский клуб", "Король говорит!", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "Алиса в Зазеркалье", "Планета обезьян", франшизе про Гарри Поттера и многим другим.