Рейтинг@Mail.ru
Звезда "Короны" заявила, что сериал не нужно продолжать - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230201/serial-1848904768.html
Звезда "Короны" заявила, что сериал не нужно продолжать
Звезда "Короны" заявила, что сериал не нужно продолжать - РИА Новости, 01.02.2023
Звезда "Короны" заявила, что сериал не нужно продолжать
Сыгравшая принцессу Маргарет в "Короне" Хелена Бонем Картер заявила, что сериал не нужно продолжать. Об этом пишет Deadline. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:44
2023-02-01T12:44
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
звезды
хелена бонем картер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848912159_60:0:2003:1093_1920x0_80_0_0_52e27f484351893f417514c5c6257db7.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сыгравшая принцессу Маргарет в "Короне" Хелена Бонем Картер заявила, что сериал не нужно продолжать. Об этом пишет Deadline. "Когда "Корона" только начиналась, это была историческая драма, а теперь она подобралась к нашим дням", — делится мнением актриса.Сериал стартовал в 2016 году. Он посвящен королевской семье в Великобритании. На осень 2023 года запланирована премьера шестого сезона, который расскажет о смерти принцессы Дианы. Леди Ди не стало 31 августа 1997 года. Кроме "Короны" Хелену Бонем Картер можно увидеть в проектах "Бойцовский клуб", "Король говорит!", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "Алиса в Зазеркалье", "Планета обезьян", франшизе про Гарри Поттера и многим другим.
https://ria.ru/20221115/diana-1831375289.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848912159_273:0:1730:1093_1920x0_80_0_0_bd55df342dc6237d5775a2dcec057117.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, хелена бонем картер
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Хелена Бонем Картер
12:44 01.02.2023
 
Звезда "Короны" заявила, что сериал не нужно продолжать

Сыгравшая Маргарет в "Короне" Хелена Бонем Картер заявила, что сериал не нужно продолжать

© Left Bank Pictures (2016-2023)Кадр из сериала "Корона"
Кадр из сериала Корона
© Left Bank Pictures (2016-2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сыгравшая принцессу Маргарет в "Короне" Хелена Бонем Картер заявила, что сериал не нужно продолжать. Об этом пишет Deadline.
"Когда "Корона" только начиналась, это была историческая драма, а теперь она подобралась к нашим дням", — делится мнением актриса.
Сериал стартовал в 2016 году. Он посвящен королевской семье в Великобритании. На осень 2023 года запланирована премьера шестого сезона, который расскажет о смерти принцессы Дианы. Леди Ди не стало 31 августа 1997 года.
Кроме "Короны" Хелену Бонем Картер можно увидеть в проектах "Бойцовский клуб", "Король говорит!", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "Алиса в Зазеркалье", "Планета обезьян", франшизе про Гарри Поттера и многим другим.
Кадр из сериала Короны с Элизабет Дебики и принцесса Диана - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября 2022, 04:14Культура
Биограф Дианы оценил, как показана принцесса в новом сезоне "Короны"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвездыХелена Бонем Картер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала