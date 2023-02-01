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Российские силы освободили село Сакко и Ванцетти в ДНР - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/sela-1849086641.html
Российские силы освободили село Сакко и Ванцетти в ДНР
Российские силы освободили село Сакко и Ванцетти в ДНР - РИА Новости, 01.02.2023
Российские силы освободили село Сакко и Ванцетти в ДНР
Российские силы взяли под контроль село Сакко и Ванцетти в ДНР, привела слова основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T20:38
2023-02-01T22:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
евгений пригожин
вооруженные силы рф
артемовск
соледар
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские силы взяли под контроль село Сакко и Ванцетти в ДНР, привела слова основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram.Село Сакко и Ванцетти находится в нескольких километрах к северо-западу от Соледара. Операция российских войск по взятию этого города под контроль завершилась вечером 12 января. Несколько дней спустя вооруженные силы освободили железнодорожную станцию Соль на этом же направлении.Соледар имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои. В последние дни ситуация для ВСУ усугубилась — российским войскам осталось пройти несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг населенного пункта, рассказал сегодня подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Как сообщил также в среду помощник врио главы ДНР Ян Гагин, армия частично уже контролирует единственную оставшуюся дорогу, по которой Киев еще может снабжать свою группировку в Артемовске. Он уточнил, что ВСУ каждый день теряют там сотни военнослужащих.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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донецкая народная республика
артемовск
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донецкая народная республика, евгений пригожин, вооруженные силы рф, артемовск, соледар, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин, Вооруженные силы РФ, Артемовск, Соледар, Владимир Путин
20:38 01.02.2023 (обновлено: 22:04 01.02.2023)
 
Российские силы освободили село Сакко и Ванцетти в ДНР

Пригожин сообщил о взятии российскими силами под контроль села Сакко и Ванцетти в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС России - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские силы взяли под контроль село Сакко и Ванцетти в ДНР, привела слова основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram.
"Сегодня, 1 февраля 2023 года, в 16:00, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК "Вагнер", — сообщил бизнесмен.
Село Сакко и Ванцетти находится в нескольких километрах к северо-западу от Соледара. Операция российских войск по взятию этого города под контроль завершилась вечером 12 января. Несколько дней спустя вооруженные силы освободили железнодорожную станцию Соль на этом же направлении.
Соледар имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны АртемовскСеверск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
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Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои. В последние дни ситуация для ВСУ усугубилась — российским войскам осталось пройти несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг населенного пункта, рассказал сегодня подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Как сообщил также в среду помощник врио главы ДНР Ян Гагин, армия частично уже контролирует единственную оставшуюся дорогу, по которой Киев еще может снабжать свою группировку в Артемовске. Он уточнил, что ВСУ каждый день теряют там сотни военнослужащих.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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