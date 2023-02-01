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Жена Бориса Щербакова опровергла сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 01.02.2023
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Культура
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Жена Бориса Щербакова опровергла сообщения о его госпитализации
Жена Бориса Щербакова опровергла сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 01.02.2023
Жена Бориса Щербакова опровергла сообщения о его госпитализации
Актер Борис Щербаков не госпитализирован, он просто простудился, сообщила РИА Новости его супруга Татьяна Бронзова. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:58
2023-02-01T15:58
культура
новости культуры
россия
борис щербаков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Актер Борис Щербаков не госпитализирован, он просто простудился, сообщила РИА Новости его супруга Татьяна Бронзова. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Щербакова якобы увезли с репетиции на скорой. "Он жив-здоров, просто простудился. Кто-то кинул эту утку", - сказала Бронзова. Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России. Наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
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новости культуры, россия, борис щербаков
Культура, Новости культуры, Россия, Борис Щербаков
15:58 01.02.2023
 
Жена Бориса Щербакова опровергла сообщения о его госпитализации

Актриса Татьяна Бронзова опровергла слухи о госпитализации своего мужа Бориса Щербакова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Борис Щербаков с супругой
Актер Борис Щербаков с супругой - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Борис Щербаков с супругой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Актер Борис Щербаков не госпитализирован, он просто простудился, сообщила РИА Новости его супруга Татьяна Бронзова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Щербакова якобы увезли с репетиции на скорой.
"Он жив-здоров, просто простудился. Кто-то кинул эту утку", - сказала Бронзова.
Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России. Наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
Актер Борис Щербаков - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января 2022, 11:54Шоубиз
Щербаков вспомнил момент знакомства с женой Бронзовой
 
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