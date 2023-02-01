https://ria.ru/20230201/scherbakov-1848999311.html

Жена Бориса Щербакова опровергла сообщения о его госпитализации

Жена Бориса Щербакова опровергла сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 01.02.2023

Жена Бориса Щербакова опровергла сообщения о его госпитализации

Актер Борис Щербаков не госпитализирован, он просто простудился, сообщила РИА Новости его супруга Татьяна Бронзова. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:58

2023-02-01T15:58

2023-02-01T15:58

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борис щербаков

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Актер Борис Щербаков не госпитализирован, он просто простудился, сообщила РИА Новости его супруга Татьяна Бронзова. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Щербакова якобы увезли с репетиции на скорой. "Он жив-здоров, просто простудился. Кто-то кинул эту утку", - сказала Бронзова. Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России. Наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".

https://ria.ru/20220110/scherbakov-1767130145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, борис щербаков