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Жена Бориса Щербакова опровергла сообщения о его госпитализации
Жена Бориса Щербакова опровергла сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 01.02.2023
Жена Бориса Щербакова опровергла сообщения о его госпитализации
Актер Борис Щербаков не госпитализирован, он просто простудился, сообщила РИА Новости его супруга Татьяна Бронзова. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:58
2023-02-01T15:58
2023-02-01T15:58
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россия
борис щербаков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Актер Борис Щербаков не госпитализирован, он просто простудился, сообщила РИА Новости его супруга Татьяна Бронзова. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Щербакова якобы увезли с репетиции на скорой. "Он жив-здоров, просто простудился. Кто-то кинул эту утку", - сказала Бронзова. Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России. Наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
https://ria.ru/20220110/scherbakov-1767130145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, борис щербаков
Культура, Новости культуры, Россия, Борис Щербаков
Жена Бориса Щербакова опровергла сообщения о его госпитализации
Актриса Татьяна Бронзова опровергла слухи о госпитализации своего мужа Бориса Щербакова