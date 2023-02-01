https://ria.ru/20230201/sanktsii-1849059020.html

США расширили санкции против России

США расширили санкции против России - РИА Новости, 01.02.2023

США расширили санкции против России

США ввели санкции против 10 физлиц и 12 компаний, связанных с Россией, говорится в опубликованном документе американского минфина. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T18:27

2023-02-01T18:27

2023-02-01T18:41

сша

россия

санкции в отношении россии

в мире

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США ввели санкции против 10 физлиц и 12 компаний, связанных с Россией, говорится в опубликованном документе американского минфина."Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело блокирующие санкции против 22 физических лиц и организаций в ряде стран, связанных с сетью для обхода санкций в поддержку российского военно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.Согласно приведенному перечню, в санкционный список попали граждане Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана и Кипра.Из предприятий под ограничительными мерами оказались компании из Сингапура, Израиля, Латвии, Кипра и Болгарии.

https://ria.ru/20230127/rossiya-1847742997.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, санкции в отношении россии, в мире, министерство финансов сша