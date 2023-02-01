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США расширили санкции против России - РИА Новости, 01.02.2023
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США расширили санкции против России
США расширили санкции против России - РИА Новости, 01.02.2023
США расширили санкции против России
США ввели санкции против 10 физлиц и 12 компаний, связанных с Россией, говорится в опубликованном документе американского минфина. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:27
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сша
россия
санкции в отношении россии
в мире
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США ввели санкции против 10 физлиц и 12 компаний, связанных с Россией, говорится в опубликованном документе американского минфина."Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело блокирующие санкции против 22 физических лиц и организаций в ряде стран, связанных с сетью для обхода санкций в поддержку российского военно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.Согласно приведенному перечню, в санкционный список попали граждане Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана и Кипра.Из предприятий под ограничительными мерами оказались компании из Сингапура, Израиля, Латвии, Кипра и Болгарии.
https://ria.ru/20230127/rossiya-1847742997.html
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сша, россия, санкции в отношении россии, в мире, министерство финансов сша
США, Россия, Санкции в отношении России, В мире, Министерство финансов США
18:27 01.02.2023 (обновлено: 18:41 01.02.2023)
 
США расширили санкции против России

Минфин США ввел санкции против десяти человек и 12 компаний, связанных с Россией

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США ввели санкции против 10 физлиц и 12 компаний, связанных с Россией, говорится в опубликованном документе американского минфина.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело блокирующие санкции против 22 физических лиц и организаций в ряде стран, связанных с сетью для обхода санкций в поддержку российского военно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.
Согласно приведенному перечню, в санкционный список попали граждане Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана и Кипра.
Из предприятий под ограничительными мерами оказались компании из Сингапура, Израиля, Латвии, Кипра и Болгарии.
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