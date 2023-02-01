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Источник: в ЕС продолжаются дискуссии о новом пакете санкций против России - РИА Новости, 01.02.2023
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Источник: в ЕС продолжаются дискуссии о новом пакете санкций против России
Источник: в ЕС продолжаются дискуссии о новом пакете санкций против России - РИА Новости, 01.02.2023
Источник: в ЕС продолжаются дискуссии о новом пакете санкций против России
Новый пакет европейских санкций против РФ планируется принять в феврале, пока продолжаются дискуссии на уровне стран Евросоюза, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:03
2023-02-01T17:03
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Новый пакет европейских санкций против РФ планируется принять в феврале, пока продолжаются дискуссии на уровне стран Евросоюза, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Обсуждение этого вопроса продолжается на уровне стран ЕС, работа идет, пакет планируется принять позднее в феврале", - сообщил он.Источник добавил, что антироссийские санкции будут также обсуждаться на саммите ЕС-Украина, который запланирован на 3 февраля.
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, брюссель
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Брюссель
17:03 01.02.2023
 
Источник: в ЕС продолжаются дискуссии о новом пакете санкций против России

ЕС планирует принять новый пакет антироссийских санкций в феврале

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Новый пакет европейских санкций против РФ планируется принять в феврале, пока продолжаются дискуссии на уровне стран Евросоюза, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Обсуждение этого вопроса продолжается на уровне стран ЕС, работа идет, пакет планируется принять позднее в феврале", - сообщил он.
Источник добавил, что антироссийские санкции будут также обсуждаться на саммите ЕС-Украина, который запланирован на 3 февраля.
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РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииБрюссель
 
 
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