https://ria.ru/20230201/sanktsii-1849024710.html

Источник: в ЕС продолжаются дискуссии о новом пакете санкций против России

Источник: в ЕС продолжаются дискуссии о новом пакете санкций против России - РИА Новости, 01.02.2023

Источник: в ЕС продолжаются дискуссии о новом пакете санкций против России

Новый пакет европейских санкций против РФ планируется принять в феврале, пока продолжаются дискуссии на уровне стран Евросоюза, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:03

2023-02-01T17:03

2023-02-01T17:03

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Новый пакет европейских санкций против РФ планируется принять в феврале, пока продолжаются дискуссии на уровне стран Евросоюза, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Обсуждение этого вопроса продолжается на уровне стран ЕС, работа идет, пакет планируется принять позднее в феврале", - сообщил он.Источник добавил, что антироссийские санкции будут также обсуждаться на саммите ЕС-Украина, который запланирован на 3 февраля.

https://ria.ru/20230201/sanktsii-1849022846.html

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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, брюссель