https://ria.ru/20230201/sanktsii-1849022846.html
МИД: США угрожают нейтральным странам санкциями за сотрудничество с Россией
МИД: США угрожают нейтральным странам санкциями за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 01.02.2023
МИД: США угрожают нейтральным странам санкциями за сотрудничество с Россией
США опускаются до угроз наложить вторичные санкции, чтобы вынудить нейтральные государства отказаться от сотрудничества с Россией, заявила официальный... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:58
2023-02-01T16:58
2023-02-01T16:58
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. США опускаются до угроз наложить вторичные санкции, чтобы вынудить нейтральные государства отказаться от сотрудничества с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Движимые навязчивым стремлением причинить максимально возможный вред России, США все чаще опускаются до использования угроз вторичными санкциями для того, чтобы вынудить нейтральные государства свернуть сотрудничество с нашей страной и при этом называют это солидарностью", - сказала она в ходе брифинга в среду. "Это не солидарность, это шантаж и угрозы. Которые ломают людей, политиков и заставляют их принять концепцию им чуждую вот на таких условиях", - подчеркнула она. Захарова добавила, что не все партнеры России способны противостоять этим угрозам.
https://ria.ru/20230131/evropa-1848529457.html
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в мире, россия, сша, мария захарова
В мире, Россия, США, Мария Захарова
МИД: США угрожают нейтральным странам санкциями за сотрудничество с Россией
Захарова: США угрожают нейтральным странам санкциями за сотрудничество с Россией
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. США опускаются до угроз наложить вторичные санкции, чтобы вынудить нейтральные государства отказаться от сотрудничества с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Движимые навязчивым стремлением причинить максимально возможный вред России, США все чаще опускаются до использования угроз вторичными санкциями для того, чтобы вынудить нейтральные государства свернуть сотрудничество с нашей страной и при этом называют это солидарностью", - сказала она в ходе брифинга в среду.
"Это не солидарность, это шантаж и угрозы. Которые ломают людей, политиков и заставляют их принять концепцию им чуждую вот на таких условиях", - подчеркнула она.
Захарова добавила, что не все партнеры России способны противостоять этим угрозам.