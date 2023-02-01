https://ria.ru/20230201/sanktsii-1848832868.html

Россия устояла перед санкциями Запада, заявила обозреватель NYT

Россия устояла перед санкциями Запада, заявила обозреватель NYT - РИА Новости, 01.02.2023

Россия устояла перед санкциями Запада, заявила обозреватель NYT

Россия устояла перед западными санкциями, а внешняя торговля страны вернулась к уровню прошлого февраля, пишет обозреватель New York Times Ана Суонсон. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T02:01

2023-02-01T02:01

2023-02-01T04:38

экономика

цены на нефть

россия

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Россия устояла перед западными санкциями, а внешняя торговля страны вернулась к уровню прошлого февраля, пишет обозреватель New York Times Ана Суонсон. "Российская внешняя торговля, по-видимому, в значительной степени вернулась к прежнему уровню", - говорится в статье. Утверждается, что аналитики ожидают восстановления импорта из РФ к уровню до февраля прошлого года, и в зависимости от применяемых моделей оно или уже произошло, или произойдет скоро. "Российская экономика оказалась на удивление устойчивой, что вызывает вопросы об эффективности санкций Запада. Странам было трудно снизить свою зависимость от России в плане энергоносителей и других основных товаров, а российскому Центральному банку удалось поддержать стоимость рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках", - отмечается в статье.

https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848557592.html

https://ria.ru/20230131/neft-1848557868.html

россия

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экономика, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии