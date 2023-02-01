https://ria.ru/20230201/samsung-1848842636.html

Samsung стал лидером среди брендов по продажам на вторичном рынке в России

Samsung стал лидером среди брендов по продажам на вторичном рынке в России - РИА Новости, 01.02.2023

Samsung стал лидером среди брендов по продажам на вторичном рынке в России

Samsung стал лидером в России среди брендов по продажам на вторичном рынке смартфонов в 2022 году, однако самой популярной моделью был iPhone 7 от компании... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T06:33

2023-02-01T06:33

2023-02-01T06:58

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Samsung стал лидером в России среди брендов по продажам на вторичном рынке смартфонов в 2022 году, однако самой популярной моделью был iPhone 7 от компании конкурента, следует из материалов "Мегафона", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Среди брендов по итогам года лидирует Samsung, его доля в продажах на вторичном рынке – 35,5%. Это может быть связано с более широким модельным рядом в различных ценовых категориях. На второй строчке расположились устройства от Apple (28%), а топ-3 рейтинга замыкает Xiaomi (15%)", - говорится в исследовании. Отмечается, что во втором и третьем кварталах прошлого года клиенты приобретали в основном модели iPhone, однако в четвертом квартале переориентировались на смартфоны, работающие на операционной системе Android. В компании полагают, что снижение интереса к американскому бренду связано с насыщением российского рынка новыми смартфонами Apple после их краткосрочного дефицита. Но это не помешало именно модели от Apple возглавить топ по продажам. "По итогам 2022 года iPhone 7 стал самым популярным среди восстановленных смартфонов. Его стоимость – самая низкая в линейке Apple на вторичном рынке. В пятерку вошли еще две модели Apple – iPhone 8 и iPhone XR. Вторую и третью строчки заняли Samsung Galaxy А10 и Xiaomi Redmi 9A", - добавляется в исследовании. Как подчеркнули в компании, чаще всего на вторичном рынке покупают флагманские модели высокой ценовой категории, однако есть и исключения – например, в топ-10 популярных устройств вошел смартфон Huawei Y5p стоимостью менее 10 тысяч рублей. "Мы наблюдаем стабильный спрос на восстановленные смартфоны в нашей сети. Их активно покупают, в том числе, накануне нового учебного года или новогодних праздников наряду с новыми... Мы ожидаем роста продаж в 2023 году и планируем расширять линейку смартфонов, в которой уже сейчас насчитывается 200 моделей", — заключил директор по продажам "Мегафона" Давид Борзилов.

https://ria.ru/20221124/samsung-1833833018.html

https://ria.ru/20230201/naushniki-1848837826.html

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