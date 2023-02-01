https://ria.ru/20230201/samolet-1848837625.html

В России создали беспилотный грузовой самолет с вертикальным взлетом

В России создали беспилотный грузовой самолет с вертикальным взлетом - РИА Новости, 01.02.2023

В России создали беспилотный грузовой самолет с вертикальным взлетом

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали прототип мультизадачного беспилотного самолета с... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T04:14

2023-02-01T04:14

2023-02-01T10:14

экономика

технологии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали прототип мультизадачного беспилотного самолета с вертикальным взлетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Платформы НТИ. "Российские студенты из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали прототип мультизадачного беспилотного самолета с вертикальным взлетом. Команда работает над своим решением в рамках акселератора федпроекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", - рассказали в пресс-службе Платформы НТИ (оператор проекта). "Наша задача – разработать, совершенствовать и вывести на рынок беспилотный летательный аппарат по схеме аэрогибрид, объединяющий в себе преимущества самолета и мультиротора. Мы провели исследования в области аэродинамики и конструирования БПЛА и сейчас у нас готов рабочий технологический демонстратор, прошедший летные испытания", – сказал лидер проекта, студент ГУАП Всеволод Шокальский. Разработчики рассчитывают, что их решение будет интересно структурам МЧС, нефтегазовым предприятиям, охранным и логистическим компаниям. Стоимость одного беспилотника составит 550-600 тысяч рублей. На горизонте 2-3 лет решение может вытеснить с российского рынка зарубежные аналоги, уверены участники команды. "Наши аппараты собраны из отечественных комплектующих, им будет оказываться постоянная техническая поддержка при эксплуатации, для обучения операторов доступны специальные курсы", – добавил лидер проекта.

https://ria.ru/20230131/klony-1848513428.html

https://ria.ru/20230201/kosmonavty-1848836344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия