https://ria.ru/20230201/samolet-1848837625.html
В России создали беспилотный грузовой самолет с вертикальным взлетом
В России создали беспилотный грузовой самолет с вертикальным взлетом - РИА Новости, 01.02.2023
В России создали беспилотный грузовой самолет с вертикальным взлетом
Студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали прототип мультизадачного беспилотного самолета с... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T04:14
2023-02-01T04:14
2023-02-01T10:14
экономика
технологии
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россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали прототип мультизадачного беспилотного самолета с вертикальным взлетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Платформы НТИ. "Российские студенты из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали прототип мультизадачного беспилотного самолета с вертикальным взлетом. Команда работает над своим решением в рамках акселератора федпроекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", - рассказали в пресс-службе Платформы НТИ (оператор проекта). "Наша задача – разработать, совершенствовать и вывести на рынок беспилотный летательный аппарат по схеме аэрогибрид, объединяющий в себе преимущества самолета и мультиротора. Мы провели исследования в области аэродинамики и конструирования БПЛА и сейчас у нас готов рабочий технологический демонстратор, прошедший летные испытания", – сказал лидер проекта, студент ГУАП Всеволод Шокальский. Разработчики рассчитывают, что их решение будет интересно структурам МЧС, нефтегазовым предприятиям, охранным и логистическим компаниям. Стоимость одного беспилотника составит 550-600 тысяч рублей. На горизонте 2-3 лет решение может вытеснить с российского рынка зарубежные аналоги, уверены участники команды. "Наши аппараты собраны из отечественных комплектующих, им будет оказываться постоянная техническая поддержка при эксплуатации, для обучения операторов доступны специальные курсы", – добавил лидер проекта.
https://ria.ru/20230131/klony-1848513428.html
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экономика, технологии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Экономика, Технологии, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
04:14 01.02.2023 (обновлено: 10:14 01.02.2023)
В России создали беспилотный грузовой самолет с вертикальным взлетом
НТИ: студенческий стартап ГУАП создал беспилотный грузовой самолет с вертикальным взлетом
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали прототип мультизадачного беспилотного самолета с вертикальным взлетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Платформы НТИ.
"Российские студенты из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали прототип мультизадачного беспилотного самолета с вертикальным взлетом. Команда работает над своим решением в рамках акселератора федпроекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", - рассказали в пресс-службе Платформы НТИ (оператор проекта).
"Наша задача – разработать, совершенствовать и вывести на рынок беспилотный летательный аппарат по схеме аэрогибрид, объединяющий в себе преимущества самолета и мультиротора. Мы провели исследования в области аэродинамики и конструирования БПЛА и сейчас у нас готов рабочий технологический демонстратор, прошедший летные испытания", – сказал лидер проекта, студент ГУАП Всеволод Шокальский.
Разработчики рассчитывают, что их решение будет интересно структурам МЧС
, нефтегазовым предприятиям, охранным и логистическим компаниям. Стоимость одного беспилотника составит 550-600 тысяч рублей.
"У проекта достаточно широкая целевая аудитория. Это связано с мультизадачностью аппарата: он может доставлять различные грузы, вести фото- и видеосъемку, на аппарат можно установить громкоговоритель и сбрасываемый контейнер. Сейчас мы подаем заявку на грант для продолжения работы. Мы рассчитываем, что после доработки и испытаний обновленная версия аппарата будет готова к серийному производству. На это потребуется 6-7 месяцев", – рассказал Шокальский.
На горизонте 2-3 лет решение может вытеснить с российского рынка зарубежные аналоги, уверены участники команды. "Наши аппараты собраны из отечественных комплектующих, им будет оказываться постоянная техническая поддержка при эксплуатации, для обучения операторов доступны специальные курсы", – добавил лидер проекта.