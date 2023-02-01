16:23 01.02.2023 (обновлено: 16:45 01.02.2023)
Источник назвал темы саммита ЕС и Украины
На саммите ЕС и Украины будут обсуждаться вопросы "трибунала" и восстановления страны
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Перспективы создания так называемого "трибунала" по Украине и восстановление этой страны, включая использование замороженных активов РФ, будут обсуждаться на саммите ЕС и Украины, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Ожидается, что саммит ЕС-Украина пройдет 3 февраля, вероятнее всего, в Киеве.
"Мы будем обсуждать ответственность за агрессию, а также вопросы восстановления Украины", - сообщил источник. По его словам, речь идет, в частности, о возможности использования замороженных на Западе активов России для нужд восстановления Украины.
Источник добавил, что в числе вопросов для саммита значатся также прогресс Украины как страны-кандидата в ЕС, помощь Евросоюза, так называемый "мирный план" Владимира Зеленского.
Источник подчеркнул, что ЕС из соображений безопасности не будет разглашать деталей программы встречи в верхах и передвижение лидеров европейских институтов. Кроме того, пресс-конференция лидеров европейских институтов и Владимира Зеленского по итогам саммита не будет транслироваться в прямом эфире.