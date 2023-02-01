https://ria.ru/20230201/sammit-1849011050.html

Источник назвал темы саммита ЕС и Украины

Источник назвал темы саммита ЕС и Украины - РИА Новости, 01.02.2023

Источник назвал темы саммита ЕС и Украины

Перспективы создания так называемого "трибунала" по Украине и восстановление этой страны, включая использование замороженных активов РФ, будут обсуждаться на... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:23

2023-02-01T16:23

2023-02-01T16:45

украина

россия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Перспективы создания так называемого "трибунала" по Украине и восстановление этой страны, включая использование замороженных активов РФ, будут обсуждаться на саммите ЕС и Украины, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Ожидается, что саммит ЕС-Украина пройдет 3 февраля, вероятнее всего, в Киеве.Источник добавил, что в числе вопросов для саммита значатся также прогресс Украины как страны-кандидата в ЕС, помощь Евросоюза, так называемый "мирный план" Владимира Зеленского.Источник подчеркнул, что ЕС из соображений безопасности не будет разглашать деталей программы встречи в верхах и передвижение лидеров европейских институтов. Кроме того, пресс-конференция лидеров европейских институтов и Владимира Зеленского по итогам саммита не будет транслироваться в прямом эфире.

https://ria.ru/20230201/aktivy-1849016382.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, евросоюз, в мире