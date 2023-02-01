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Источник назвал темы саммита ЕС и Украины - РИА Новости, 01.02.2023
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Источник назвал темы саммита ЕС и Украины
Источник назвал темы саммита ЕС и Украины - РИА Новости, 01.02.2023
Источник назвал темы саммита ЕС и Украины
Перспективы создания так называемого "трибунала" по Украине и восстановление этой страны, включая использование замороженных активов РФ, будут обсуждаться на... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:23
2023-02-01T16:45
украина
россия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Перспективы создания так называемого "трибунала" по Украине и восстановление этой страны, включая использование замороженных активов РФ, будут обсуждаться на саммите ЕС и Украины, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Ожидается, что саммит ЕС-Украина пройдет 3 февраля, вероятнее всего, в Киеве.Источник добавил, что в числе вопросов для саммита значатся также прогресс Украины как страны-кандидата в ЕС, помощь Евросоюза, так называемый "мирный план" Владимира Зеленского.Источник подчеркнул, что ЕС из соображений безопасности не будет разглашать деталей программы встречи в верхах и передвижение лидеров европейских институтов. Кроме того, пресс-конференция лидеров европейских институтов и Владимира Зеленского по итогам саммита не будет транслироваться в прямом эфире.
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украина, россия, евросоюз, в мире
Украина, Россия, Евросоюз, В мире
16:23 01.02.2023 (обновлено: 16:45 01.02.2023)
 
Источник назвал темы саммита ЕС и Украины

На саммите ЕС и Украины будут обсуждаться вопросы "трибунала" и восстановления страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Перспективы создания так называемого "трибунала" по Украине и восстановление этой страны, включая использование замороженных активов РФ, будут обсуждаться на саммите ЕС и Украины, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Ожидается, что саммит ЕС-Украина пройдет 3 февраля, вероятнее всего, в Киеве.
"Мы будем обсуждать ответственность за агрессию, а также вопросы восстановления Украины", - сообщил источник. По его словам, речь идет, в частности, о возможности использования замороженных на Западе активов России для нужд восстановления Украины.
Источник добавил, что в числе вопросов для саммита значатся также прогресс Украины как страны-кандидата в ЕС, помощь Евросоюза, так называемый "мирный план" Владимира Зеленского.
Источник подчеркнул, что ЕС из соображений безопасности не будет разглашать деталей программы встречи в верхах и передвижение лидеров европейских институтов. Кроме того, пресс-конференция лидеров европейских институтов и Владимира Зеленского по итогам саммита не будет транслироваться в прямом эфире.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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