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Сальдо заявил о случаях перехода военных ВСУ на сторону России - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Сальдо заявил о случаях перехода военных ВСУ на сторону России
Сальдо заявил о случаях перехода военных ВСУ на сторону России - РИА Новости, 01.02.2023
Сальдо заявил о случаях перехода военных ВСУ на сторону России
В Херсонской области украинские военные регулярно переходят на российскую сторону, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T07:37
2023-02-01T09:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
херсон
владимир сальдо
служба безопасности украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. В Херсонской области украинские военные регулярно переходят на российскую сторону, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону — ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям", — отметил собеседник агентства. По его словам, система принуждения в украинской армии налажена жестко, так как по-другому нельзя объяснить, как киевскому режиму удается "бросать на убой" тысячи насильно мобилизованных мужчин."Заградительные отряды из неонацистов и иностранных наемников, тотальное стукачество в СБУ о всех неблагонадежных, не говоря уже об оглушительной пропаганде, 24/7 кричащей, что черное — это белое. Жертвами этой системы становятся наши оболваненные братья", — заключил врио губернатора. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, ВСУ занимают ее правобережную часть, включая областной центр город Херсон.
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безопасность, россия, херсонская область , херсон, владимир сальдо, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Херсон, Владимир Сальдо, Служба безопасности Украины
07:37 01.02.2023 (обновлено: 09:04 01.02.2023)
 
Сальдо заявил о случаях перехода военных ВСУ на сторону России

Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил о переходе военных ВСУ на сторону России

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. В Херсонской области украинские военные регулярно переходят на российскую сторону, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону — ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям", — отметил собеседник агентства.
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По его словам, система принуждения в украинской армии налажена жестко, так как по-другому нельзя объяснить, как киевскому режиму удается "бросать на убой" тысячи насильно мобилизованных мужчин.
"Заградительные отряды из неонацистов и иностранных наемников, тотальное стукачество в СБУ о всех неблагонадежных, не говоря уже об оглушительной пропаганде, 24/7 кричащей, что черное — это белое. Жертвами этой системы становятся наши оболваненные братья", — заключил врио губернатора.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, ВСУ занимают ее правобережную часть, включая областной центр город Херсон.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонская областьХерсонВладимир СальдоСлужба безопасности Украины
 
 
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