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Сальдо заявил о случаях перехода военных ВСУ на сторону России

Сальдо заявил о случаях перехода военных ВСУ на сторону России - РИА Новости, 01.02.2023

Сальдо заявил о случаях перехода военных ВСУ на сторону России

В Херсонской области украинские военные регулярно переходят на российскую сторону, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T07:37

2023-02-01T07:37

2023-02-01T09:04

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсонская область

херсон

владимир сальдо

служба безопасности украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. В Херсонской области украинские военные регулярно переходят на российскую сторону, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону — ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям", — отметил собеседник агентства. По его словам, система принуждения в украинской армии налажена жестко, так как по-другому нельзя объяснить, как киевскому режиму удается "бросать на убой" тысячи насильно мобилизованных мужчин."Заградительные отряды из неонацистов и иностранных наемников, тотальное стукачество в СБУ о всех неблагонадежных, не говоря уже об оглушительной пропаганде, 24/7 кричащей, что черное — это белое. Жертвами этой системы становятся наши оболваненные братья", — заключил врио губернатора. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, ВСУ занимают ее правобережную часть, включая областной центр город Херсон.

https://ria.ru/20230201/politseyskiy-1848839710.html

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россия

херсонская область

херсон

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