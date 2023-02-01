https://ria.ru/20230201/sakhalin-1848840383.html

Население города на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой

Население города на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой - РИА Новости, 01.02.2023

Население города на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой

Город Углегорск на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой из-за ее загрязнения, сообщили в среду местные власти. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T05:54

2023-02-01T05:54

2023-02-01T05:54

происшествия

жкх

сахалин

углегорск

углегорский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев - РИА Новости. Город Углегорск на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой из-за ее загрязнения, сообщили в среду местные власти. "В ходе предварительного обследования установлено, что причиной загрязнения водопроводной воды в городе стало повышение мутности воды в местной реке Углегорке. Наша станция водоочистки попросту не справляется с возросшей нагрузкой. Сейчас районная администрация предпринимает все меры, чтобы нормализовать сложившуюся ситуацию", - отмечают власти района в сообщении. Массовые жалобы местных жителей на мутную воду из кранов появились в социальных сетях 31 января. Власти отреагировали оперативно на обращения: предупредили ни в коем не использовать воду из-под крана для бытовых нужд и организовали подвоз питьевой воды. Кроме того, на базе муниципального отдела по ГО и ЧС будет сформирован запас бутилированной питьевой воды в объеме 1 тысячи литров. Ситуацию администрация обещала стабилизировать к 3 февраля. Он попросил также "подключиться природоохранную прокуратуру для установления причин повышения мутности воды в реке и проведения полноценной правовой экспертизы, чтобы подобное не повторилось вновь". Пока город с населением около 9 тысяч человек в среду будут снабжать привозной питьевой водой. Власти пообещали потребителям сделать перерасчет за водоснабжение в размере 100% за каждый день до полной стабилизации ситуации.

https://ria.ru/20230131/zemletryasenie-1848641148.html

https://ria.ru/20230124/sakhalin-1846964005.html

сахалин

углегорск

углегорский район

россия

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происшествия, жкх, сахалин, углегорск, углегорский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия