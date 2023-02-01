https://ria.ru/20230201/sakhalin-1848840383.html
Население города на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой
Население города на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой - РИА Новости, 01.02.2023
Население города на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой
Город Углегорск на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой из-за ее загрязнения, сообщили в среду местные власти. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T05:54
2023-02-01T05:54
2023-02-01T05:54
происшествия
жкх
сахалин
углегорск
углегорский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49833/65/498336521_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_173bb8122812613b01325f6cb0ded8cd.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев - РИА Новости. Город Углегорск на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой из-за ее загрязнения, сообщили в среду местные власти. "В ходе предварительного обследования установлено, что причиной загрязнения водопроводной воды в городе стало повышение мутности воды в местной реке Углегорке. Наша станция водоочистки попросту не справляется с возросшей нагрузкой. Сейчас районная администрация предпринимает все меры, чтобы нормализовать сложившуюся ситуацию", - отмечают власти района в сообщении. Массовые жалобы местных жителей на мутную воду из кранов появились в социальных сетях 31 января. Власти отреагировали оперативно на обращения: предупредили ни в коем не использовать воду из-под крана для бытовых нужд и организовали подвоз питьевой воды. Кроме того, на базе муниципального отдела по ГО и ЧС будет сформирован запас бутилированной питьевой воды в объеме 1 тысячи литров. Ситуацию администрация обещала стабилизировать к 3 февраля. Он попросил также "подключиться природоохранную прокуратуру для установления причин повышения мутности воды в реке и проведения полноценной правовой экспертизы, чтобы подобное не повторилось вновь". Пока город с населением около 9 тысяч человек в среду будут снабжать привозной питьевой водой. Власти пообещали потребителям сделать перерасчет за водоснабжение в размере 100% за каждый день до полной стабилизации ситуации.
https://ria.ru/20230131/zemletryasenie-1848641148.html
https://ria.ru/20230124/sakhalin-1846964005.html
сахалин
углегорск
углегорский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49833/65/498336521_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_e9707fbe99834768eab8e211a1ded106.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, сахалин, углегорск, углегорский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Происшествия, ЖКХ, Сахалин, Углегорск, Углегорский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Население города на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой
Город Углегорск на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой из-за ее загрязнения
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев - РИА Новости. Город Углегорск на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой из-за ее загрязнения, сообщили в среду местные власти.
"В ходе предварительного обследования установлено, что причиной загрязнения водопроводной воды в городе стало повышение мутности воды в местной реке Углегорке. Наша станция водоочистки попросту не справляется с возросшей нагрузкой. Сейчас районная администрация предпринимает все меры, чтобы нормализовать сложившуюся ситуацию", - отмечают власти района в сообщении.
Массовые жалобы местных жителей на мутную воду из кранов появились в социальных сетях 31 января. Власти отреагировали оперативно на обращения: предупредили ни в коем не использовать воду из-под крана для бытовых нужд и организовали подвоз питьевой воды. Кроме того, на базе муниципального отдела по ГО и ЧС будет сформирован запас бутилированной питьевой воды в объеме 1 тысячи литров.
Ситуацию администрация обещала стабилизировать к 3 февраля.
"Однако проблема не решится, пока не нормализуется качество воды в самой реке Углегорке. На данный момент фильтровальная станция все еще не справляется с очисткой. К нашей проблеме уже подключился Роспотребнадзор
, взяты все необходимые пробы, готовятся результаты анализов", - написал в Telegram-канале и.о. мэра Углегорского района
Федор Филин.
Он попросил также "подключиться природоохранную прокуратуру для установления причин повышения мутности воды в реке и проведения полноценной правовой экспертизы, чтобы подобное не повторилось вновь".
Пока город с населением около 9 тысяч человек в среду будут снабжать привозной питьевой водой. Власти пообещали потребителям сделать перерасчет за водоснабжение в размере 100% за каждый день до полной стабилизации ситуации.