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Население города на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой - РИА Новости, 01.02.2023
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Население города на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой
Население города на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой - РИА Новости, 01.02.2023
Население города на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой
Город Углегорск на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой из-за ее загрязнения, сообщили в среду местные власти. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T05:54
2023-02-01T05:54
происшествия
жкх
сахалин
углегорск
углегорский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев - РИА Новости. Город Углегорск на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой из-за ее загрязнения, сообщили в среду местные власти. "В ходе предварительного обследования установлено, что причиной загрязнения водопроводной воды в городе стало повышение мутности воды в местной реке Углегорке. Наша станция водоочистки попросту не справляется с возросшей нагрузкой. Сейчас районная администрация предпринимает все меры, чтобы нормализовать сложившуюся ситуацию", - отмечают власти района в сообщении. Массовые жалобы местных жителей на мутную воду из кранов появились в социальных сетях 31 января. Власти отреагировали оперативно на обращения: предупредили ни в коем не использовать воду из-под крана для бытовых нужд и организовали подвоз питьевой воды. Кроме того, на базе муниципального отдела по ГО и ЧС будет сформирован запас бутилированной питьевой воды в объеме 1 тысячи литров. Ситуацию администрация обещала стабилизировать к 3 февраля. Он попросил также "подключиться природоохранную прокуратуру для установления причин повышения мутности воды в реке и проведения полноценной правовой экспертизы, чтобы подобное не повторилось вновь". Пока город с населением около 9 тысяч человек в среду будут снабжать привозной питьевой водой. Власти пообещали потребителям сделать перерасчет за водоснабжение в размере 100% за каждый день до полной стабилизации ситуации.
https://ria.ru/20230131/zemletryasenie-1848641148.html
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сахалин
углегорск
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происшествия, жкх, сахалин, углегорск, углегорский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Происшествия, ЖКХ, Сахалин, Углегорск, Углегорский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
05:54 01.02.2023
 
Население города на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой

Город Углегорск на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой из-за ее загрязнения

© РИА Новости / Яков АндреевВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Водопроводный кран. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев - РИА Новости. Город Углегорск на Сахалине не может пользоваться водопроводной водой из-за ее загрязнения, сообщили в среду местные власти.
"В ходе предварительного обследования установлено, что причиной загрязнения водопроводной воды в городе стало повышение мутности воды в местной реке Углегорке. Наша станция водоочистки попросту не справляется с возросшей нагрузкой. Сейчас районная администрация предпринимает все меры, чтобы нормализовать сложившуюся ситуацию", - отмечают власти района в сообщении.
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Массовые жалобы местных жителей на мутную воду из кранов появились в социальных сетях 31 января. Власти отреагировали оперативно на обращения: предупредили ни в коем не использовать воду из-под крана для бытовых нужд и организовали подвоз питьевой воды. Кроме того, на базе муниципального отдела по ГО и ЧС будет сформирован запас бутилированной питьевой воды в объеме 1 тысячи литров.
Ситуацию администрация обещала стабилизировать к 3 февраля.
"Однако проблема не решится, пока не нормализуется качество воды в самой реке Углегорке. На данный момент фильтровальная станция все еще не справляется с очисткой. К нашей проблеме уже подключился Роспотребнадзор, взяты все необходимые пробы, готовятся результаты анализов", - написал в Telegram-канале и.о. мэра Углегорского района Федор Филин.
Он попросил также "подключиться природоохранную прокуратуру для установления причин повышения мутности воды в реке и проведения полноценной правовой экспертизы, чтобы подобное не повторилось вновь".
Пока город с населением около 9 тысяч человек в среду будут снабжать привозной питьевой водой. Власти пообещали потребителям сделать перерасчет за водоснабжение в размере 100% за каждый день до полной стабилизации ситуации.
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