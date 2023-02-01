https://ria.ru/20230201/saakashvili-1848969770.html
Саакашвили завещал похоронить его сердце в Киеве
Саакашвили завещал похоронить его сердце в Киеве - РИА Новости, 01.02.2023
Саакашвили завещал похоронить его сердце в Киеве
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его сердце должно быть похоронено в Киеве. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:46
2023-02-01T14:46
2023-02-01T14:47
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его сердце должно быть похоронено в Киеве. В Тбилисском городском суде в среду проходит очередное заседание по делу о возможной отсрочке наказания политику по состоянию здоровья. Саакашвили выступал на украинском языке, его речь транслировала переводчица. Саакашвили попытался снять майку и показать свое истощенное тело, и в тот момент видеосвязь была прервана. При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Владимире Зеленском. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Члены его семьи ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, грузия, киев, украина, михаил саакашвили
В мире, Грузия, Киев, Украина, Михаил Саакашвили
14:46 01.02.2023 (обновлено: 14:47 01.02.2023)
Саакашвили завещал похоронить его сердце в Киеве
Бывший президент Грузии Саакашвили заявил, что его сердце должно быть похоронено в Киеве
ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его сердце должно быть похоронено в Киеве.
В Тбилисском городском суде в среду проходит очередное заседание по делу о возможной отсрочке наказания политику по состоянию здоровья. Саакашвили выступал на украинском языке, его речь транслировала переводчица. Саакашвили попытался снять майку и показать свое истощенное тело, и в тот момент видеосвязь была прервана.
"Я абсолютно уверен в нашей победе, но если я не доживу до победы, которая так близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине", - заявил Саакашвили во время видеосвязи.
При экс-президенте Украины Петре Порошенко
Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область
, но затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Владимире Зеленском
.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Члены его семьи ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами.