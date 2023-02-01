https://ria.ru/20230201/saakashvili-1848969770.html

Саакашвили завещал похоронить его сердце в Киеве

Саакашвили завещал похоронить его сердце в Киеве - РИА Новости, 01.02.2023

Саакашвили завещал похоронить его сердце в Киеве

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его сердце должно быть похоронено в Киеве. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:46

2023-02-01T14:46

2023-02-01T14:47

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его сердце должно быть похоронено в Киеве. В Тбилисском городском суде в среду проходит очередное заседание по делу о возможной отсрочке наказания политику по состоянию здоровья. Саакашвили выступал на украинском языке, его речь транслировала переводчица. Саакашвили попытался снять майку и показать свое истощенное тело, и в тот момент видеосвязь была прервана. При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Владимире Зеленском. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Члены его семьи ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами.

https://ria.ru/20230131/saakashvili-1848809152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, грузия, киев, украина, михаил саакашвили