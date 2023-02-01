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В RuStore появились Сбер ID и оплата по SberPay - РИА Новости, 01.02.2023
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В RuStore появились Сбер ID и оплата по SberPay
В RuStore появились Сбер ID и оплата по SberPay - РИА Новости, 01.02.2023
В RuStore появились Сбер ID и оплата по SberPay
Российский магазин приложений RuStore для Android запустил возможность покупать платные приложения с помощью банковской карты, сохраненной в Сбер ID, а также... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:39
2023-02-01T12:39
технологии
россия
сбербанк россии
сбер
google android
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский магазин приложений RuStore для Android запустил возможность покупать платные приложения с помощью банковской карты, сохраненной в Сбер ID, а также оплачивать покупки с помощью сервиса SberPay, сообщила компания VK. "Пользователи RuStore, официального российского магазина приложений для Android, теперь могут купить платные приложения, игры, фильмы, музыку или оплатить подписку любой сохраненной в Сбер ID банковской картой... Также пользователям стала доступна быстрая оплата с помощью сервиса SberPay", - говорится в сообщении. Уточняется, что если пользователь авторизован по Сбер ID, то платежные данные не нужно вводить вручную, так как "карты подтянутся автоматически". При оплате с помощью сервиса SberPay для проведения платежа необходимо нажать на кнопку SberPay и без ввода дополнительной информации подтвердить оплату в "Сбербанк Онлайн". "Мы стремимся сделать магазин приложений максимально удобным и предоставить нашим пользователям доступ к максимальному количеству сервисов. С помощью технологий Сбера они получают возможность легко оплачивать любимые игры и покупать виртуальные товары в приложениях", - прокомментировал вице-президент VK, руководитель RuStore Иван Мыздриков. RuStore - официальный российский магазин мобильных приложений, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ.
https://ria.ru/20230118/rustore-1845633562.html
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технологии, россия, сбербанк россии, сбер, google android
Технологии, Россия, Сбербанк России, Сбер, Google Android
12:39 01.02.2023
 
В RuStore появились Сбер ID и оплата по SberPay

В VK сообщили, что магазин приложений RuStore подключил Сбер ID и оплату по SberPay

© Depositphotos.com / VadmaryДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Depositphotos.com / Vadmary
Девушка со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский магазин приложений RuStore для Android запустил возможность покупать платные приложения с помощью банковской карты, сохраненной в Сбер ID, а также оплачивать покупки с помощью сервиса SberPay, сообщила компания VK.
"Пользователи RuStore, официального российского магазина приложений для Android, теперь могут купить платные приложения, игры, фильмы, музыку или оплатить подписку любой сохраненной в Сбер ID банковской картой... Также пользователям стала доступна быстрая оплата с помощью сервиса SberPay", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что если пользователь авторизован по Сбер ID, то платежные данные не нужно вводить вручную, так как "карты подтянутся автоматически". При оплате с помощью сервиса SberPay для проведения платежа необходимо нажать на кнопку SberPay и без ввода дополнительной информации подтвердить оплату в "Сбербанк Онлайн".
"Мы стремимся сделать магазин приложений максимально удобным и предоставить нашим пользователям доступ к максимальному количеству сервисов. С помощью технологий Сбера они получают возможность легко оплачивать любимые игры и покупать виртуальные товары в приложениях", - прокомментировал вице-президент VK, руководитель RuStore Иван Мыздриков.
RuStore - официальный российский магазин мобильных приложений, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ.
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