https://ria.ru/20230201/rostrud-1848890504.html

Роструд предложил жителям новых регионов обращаться за консультациями

Роструд предложил жителям новых регионов обращаться за консультациями - РИА Новости, 01.02.2023

Роструд предложил жителям новых регионов обращаться за консультациями

Жители новых регионов России могут обратиться в Роструд за бесплатными консультациями по трудовым правам, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:26

2023-02-01T11:26

2023-02-01T11:45

специальная военная операция на украине

общество

россия

херсонская область

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98040/08/980400889_0:202:2500:1608_1920x0_80_0_0_c6108cf1bb17d92c613a5f5910b42484.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Жители новых регионов России могут обратиться в Роструд за бесплатными консультациями по трудовым правам, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Жители Донецкой и Луганской Республик, а также Запорожской и Херсонской областей могут обратиться за бесплатной консультацией по трудовому законодательству в Роструд. Сделать это можно как по телефону горячей линии 8 (800) 707-88-41, доб.0, так и онлайн через сервис "Дежурный инспектор" на портале "Онлайнинспекция.рф", где в течение 1-3 рабочих дней предоставляются развернутые ответы с правовым обоснованием", - говорится в сообщении. Как отметил глава ведомства Михаил Иванков, при переходе на российское трудовое законодательство в консультационной поддержке могут нуждаться как работодатели, так и работники. "Своевременно предоставленные разъяснения нивелируют риски неверного трактования правовых норм и их применения, что поможет предотвратить возможные нарушения трудовых прав", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, херсонская область , федеральная служба по труду и занятости (роструд)