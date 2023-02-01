https://ria.ru/20230201/rostrud-1848890504.html
Роструд предложил жителям новых регионов обращаться за консультациями
Роструд предложил жителям новых регионов обращаться за консультациями - РИА Новости, 01.02.2023
Роструд предложил жителям новых регионов обращаться за консультациями
Жители новых регионов России могут обратиться в Роструд за бесплатными консультациями по трудовым правам, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:26
2023-02-01T11:26
2023-02-01T11:45
специальная военная операция на украине
общество
россия
херсонская область
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Жители новых регионов России могут обратиться в Роструд за бесплатными консультациями по трудовым правам, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Жители Донецкой и Луганской Республик, а также Запорожской и Херсонской областей могут обратиться за бесплатной консультацией по трудовому законодательству в Роструд. Сделать это можно как по телефону горячей линии 8 (800) 707-88-41, доб.0, так и онлайн через сервис "Дежурный инспектор" на портале "Онлайнинспекция.рф", где в течение 1-3 рабочих дней предоставляются развернутые ответы с правовым обоснованием", - говорится в сообщении. Как отметил глава ведомства Михаил Иванков, при переходе на российское трудовое законодательство в консультационной поддержке могут нуждаться как работодатели, так и работники. "Своевременно предоставленные разъяснения нивелируют риски неверного трактования правовых норм и их применения, что поможет предотвратить возможные нарушения трудовых прав", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, херсонская область , федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Херсонская область , Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
11:26 01.02.2023 (обновлено: 11:45 01.02.2023)
Роструд предложил жителям новых регионов обращаться за консультациями
Роструд предложил жителям четырех новых регионов России обращаться за консультациями по ТК
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Жители новых регионов России могут обратиться в Роструд за бесплатными консультациями по трудовым правам, сообщили
журналистам в пресс-службе ведомства.
"Жители Донецкой и Луганской Республик, а также Запорожской и Херсонской областей могут обратиться за бесплатной консультацией по трудовому законодательству в Роструд. Сделать это можно как по телефону горячей линии 8 (800) 707-88-41, доб.0, так и онлайн через сервис "Дежурный инспектор" на портале "Онлайнинспекция.рф", где в течение 1-3 рабочих дней предоставляются развернутые ответы с правовым обоснованием", - говорится в сообщении.
Как отметил глава ведомства Михаил Иванков, при переходе на российское трудовое законодательство в консультационной поддержке могут нуждаться как работодатели, так и работники.
"Своевременно предоставленные разъяснения нивелируют риски неверного трактования правовых норм и их применения, что поможет предотвратить возможные нарушения трудовых прав", - подчеркнул он.