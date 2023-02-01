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Россия в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/riski-1849074981.html
Россия в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав
Россия в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав - РИА Новости, 01.02.2023
Россия в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав
Поставки Киеву западного оружия, используемого для обстрелов мирных жителей в Донбассе, повышают вероятность столкновения ядерных держав, заявила российская... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:14
2023-02-01T20:43
в мире
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россия
донбасс
сергей лавров
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нато
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ЖЕНЕВА, 1 фев — РИА Новости. Поставки Киеву западного оружия, используемого для обстрелов мирных жителей в Донбассе, повышают вероятность столкновения ядерных держав, заявила российская делегация на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН.Российская делегация подчеркнула, что в результате передачи ВСУ вооружений и боеприпасов в Донбассе каждый день гибнут люди."Такая поддержка киевского режима также расходится с заявлениями официальных представителей этих стран о необходимости политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине, ведет к затягиванию конфликта и, как следствие, к новым многочисленным жертвам", — добавили представители России.В декабре на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин подчеркнул, что угроза ядерной войны в мире нарастает. При этом Москва не собирается размахивать оружием массового поражения как бритвой а воспринимает его как сдерживающий фактор, уточнил глава государства.Россия не говорила о возможности применения ядерного оружия, в отличие от бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс, в ответ на это пришлось принять некоторые меры, резюмировал Путин.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, причем не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html
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в мире, украина, россия, донбасс, сергей лавров, дмитрий песков, нато, оон, вооруженные силы украины, сша, лиз трасс, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, ООН, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, США, Лиз Трасс, Владимир Путин
19:14 01.02.2023 (обновлено: 20:43 01.02.2023)
 
Россия в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав

Российская делегация в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав

© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIДворец Наций в Женеве, где размещается Европейское отделение ООН
Дворец Наций в Женеве, где размещается Европейское отделение ООН - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
Дворец Наций в Женеве, где размещается Европейское отделение ООН. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 фев — РИА Новости. Поставки Киеву западного оружия, используемого для обстрелов мирных жителей в Донбассе, повышают вероятность столкновения ядерных держав, заявила российская делегация на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН.

"Своей углубляющейся вовлеченностью в военную конфронтацию на Украине путем поставок вооружений, подготовки наемников, предоставления разведывательной информации, указанные страны (Франция, США и Великобритания. — Прим. ред.) создают реальные риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав", — предупредили дипломаты.

Российская делегация подчеркнула, что в результате передачи ВСУ вооружений и боеприпасов в Донбассе каждый день гибнут люди.
"Такая поддержка киевского режима также расходится с заявлениями официальных представителей этих стран о необходимости политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине, ведет к затягиванию конфликта и, как следствие, к новым многочисленным жертвам", — добавили представители России.
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В декабре на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин подчеркнул, что угроза ядерной войны в мире нарастает. При этом Москва не собирается размахивать оружием массового поражения как бритвой а воспринимает его как сдерживающий фактор, уточнил глава государства.
Россия не говорила о возможности применения ядерного оружия, в отличие от бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс, в ответ на это пришлось принять некоторые меры, резюмировал Путин.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, причем не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОООНВооруженные силы УкраиныСШАЛиз ТрассВладимир Путин
 
 
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