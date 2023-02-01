https://ria.ru/20230201/riski-1849074981.html

Россия в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав

Россия в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав - РИА Новости, 01.02.2023

Россия в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав

Поставки Киеву западного оружия, используемого для обстрелов мирных жителей в Донбассе, повышают вероятность столкновения ядерных держав, заявила российская... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T19:14

2023-02-01T19:14

2023-02-01T20:43

в мире

украина

россия

донбасс

сергей лавров

дмитрий песков

нато

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849077003_0:57:3071:1784_1920x0_80_0_0_4ea2a5e6cd1a1d1ad96a2c4152535034.jpg

ЖЕНЕВА, 1 фев — РИА Новости. Поставки Киеву западного оружия, используемого для обстрелов мирных жителей в Донбассе, повышают вероятность столкновения ядерных держав, заявила российская делегация на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН.Российская делегация подчеркнула, что в результате передачи ВСУ вооружений и боеприпасов в Донбассе каждый день гибнут люди."Такая поддержка киевского режима также расходится с заявлениями официальных представителей этих стран о необходимости политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине, ведет к затягиванию конфликта и, как следствие, к новым многочисленным жертвам", — добавили представители России.В декабре на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин подчеркнул, что угроза ядерной войны в мире нарастает. При этом Москва не собирается размахивать оружием массового поражения как бритвой а воспринимает его как сдерживающий фактор, уточнил глава государства.Россия не говорила о возможности применения ядерного оружия, в отличие от бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс, в ответ на это пришлось принять некоторые меры, резюмировал Путин.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, причем не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

украина

россия

донбасс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, донбасс, сергей лавров, дмитрий песков, нато, оон, вооруженные силы украины, сша, лиз трасс, владимир путин