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РИА Новости стало самым цитируемым российским информагентством в 2022 году - РИА Новости, 01.02.2023
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РИА Новости стало самым цитируемым российским информагентством в 2022 году
РИА Новости стало самым цитируемым российским информагентством в 2022 году - РИА Новости, 01.02.2023
РИА Новости стало самым цитируемым российским информагентством в 2022 году
РИА Новости возглавило топ-3 самых цитируемых информационных агентств в 2022 году, соответствующие данные размещены на сайте компании "Медиалогия". РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T20:53
2023-02-01T21:01
в мире
технологии
украина
казахстан
россия
риа новости
новости агентства
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. РИА Новости возглавило топ-3 самых цитируемых информационных агентств в 2022 году, соответствующие данные размещены на сайте компании "Медиалогия". "Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ – РИА Новости, агентство сообщило о специальной военной операции на Украине, о беспорядках в Казахстане, о ЧП на Крымском мосту и его восстановлении, о референдумах по присоединению к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении. В рейтинге индекс цитируемости в СМИ у РИА Новости составил 184 947,45. Кроме того, агентство остается лидером по цитируемости и в соцсетях (14 005 514 гиперссылок).
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украина
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, украина, казахстан, россия, риа новости, новости агентства
В мире, Технологии, Украина, Казахстан, Россия, РИА Новости, Новости агентства
20:53 01.02.2023 (обновлено: 21:01 01.02.2023)
 
РИА Новости стало самым цитируемым российским информагентством в 2022 году

РИА Новости возглавило топ-три самых цитируемых информационных агентств в 2022 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. РИА Новости возглавило топ-3 самых цитируемых информационных агентств в 2022 году, соответствующие данные размещены на сайте компании "Медиалогия".
"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ – РИА Новости, агентство сообщило о специальной военной операции на Украине, о беспорядках в Казахстане, о ЧП на Крымском мосту и его восстановлении, о референдумах по присоединению к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.
В рейтинге индекс цитируемости в СМИ у РИА Новости составил 184 947,45.
Кроме того, агентство остается лидером по цитируемости и в соцсетях (14 005 514 гиперссылок).
Мультимедийный проект Освобождение. 1943 - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 13:18
РИА Новости представило фотовыставку "Освобождение. Сталинград"
 
В миреТехнологииУкраинаКазахстанРоссияРИА НовостиНовости агентства
 
 
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