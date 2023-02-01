https://ria.ru/20230201/rianovosti-1849088165.html
РИА Новости стало самым цитируемым российским информагентством в 2022 году
РИА Новости стало самым цитируемым российским информагентством в 2022 году - РИА Новости, 01.02.2023
РИА Новости стало самым цитируемым российским информагентством в 2022 году
РИА Новости возглавило топ-3 самых цитируемых информационных агентств в 2022 году, соответствующие данные размещены на сайте компании "Медиалогия". РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T20:53
2023-02-01T20:53
2023-02-01T21:01
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. РИА Новости возглавило топ-3 самых цитируемых информационных агентств в 2022 году, соответствующие данные размещены на сайте компании "Медиалогия". "Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ – РИА Новости, агентство сообщило о специальной военной операции на Украине, о беспорядках в Казахстане, о ЧП на Крымском мосту и его восстановлении, о референдумах по присоединению к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении. В рейтинге индекс цитируемости в СМИ у РИА Новости составил 184 947,45. Кроме того, агентство остается лидером по цитируемости и в соцсетях (14 005 514 гиперссылок).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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20:53 01.02.2023 (обновлено: 21:01 01.02.2023)
РИА Новости стало самым цитируемым российским информагентством в 2022 году
РИА Новости возглавило топ-три самых цитируемых информационных агентств в 2022 году