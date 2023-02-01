https://ria.ru/20230201/rianovosti-1849088165.html

РИА Новости стало самым цитируемым российским информагентством в 2022 году

РИА Новости стало самым цитируемым российским информагентством в 2022 году - РИА Новости, 01.02.2023

РИА Новости стало самым цитируемым российским информагентством в 2022 году

РИА Новости возглавило топ-3 самых цитируемых информационных агентств в 2022 году, соответствующие данные размещены на сайте компании "Медиалогия". РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T20:53

2023-02-01T20:53

2023-02-01T21:01

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. РИА Новости возглавило топ-3 самых цитируемых информационных агентств в 2022 году, соответствующие данные размещены на сайте компании "Медиалогия". "Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ – РИА Новости, агентство сообщило о специальной военной операции на Украине, о беспорядках в Казахстане, о ЧП на Крымском мосту и его восстановлении, о референдумах по присоединению к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении. В рейтинге индекс цитируемости в СМИ у РИА Новости составил 184 947,45. Кроме того, агентство остается лидером по цитируемости и в соцсетях (14 005 514 гиперссылок).

https://ria.ru/20230131/fotovystavka-1848357134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, украина, казахстан, россия, риа новости, новости агентства