https://ria.ru/20230201/reznikov-1849025366.html

В Раде заговорили о возможной отставке министра обороны Резникова

В Раде заговорили о возможной отставке министра обороны Резникова - РИА Новости, 01.02.2023

В Раде заговорили о возможной отставке министра обороны Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост, он может возглавить министерство юстиции, заявил в среду украинский депутат Алексей... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:05

2023-02-01T17:05

2023-02-01T17:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей резников

алексей гончаренко

верховная рада украины

министерство обороны украины

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост, он может возглавить министерство юстиции, заявил в среду украинский депутат Алексей Гончаренко. "Могу подтвердить, что идут активные разговоры о том, что Резников может возглавить Минюст", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Отмечается, что кандидатура следующего возможного главы Минобороны неизвестна, причины возможного смещения Резникова также не называются. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в среду офис генерального прокурора Украины обвинил в коррупции экс-директора департамента госзакупок министерства обороны Богдана Хмельницкого и бывшего замглавы минобороны Вячеслава Шаповалова после скандала с закупками в ведомстве. Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой". Впрочем, после скандала Шаповалов и Хмельницкий были освобождены от своих должностей.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848995476.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, алексей резников, алексей гончаренко, верховная рада украины, министерство обороны украины