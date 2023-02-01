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В Раде заговорили о возможной отставке министра обороны Резникова - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/reznikov-1849025366.html
В Раде заговорили о возможной отставке министра обороны Резникова
В Раде заговорили о возможной отставке министра обороны Резникова - РИА Новости, 01.02.2023
В Раде заговорили о возможной отставке министра обороны Резникова
Министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост, он может возглавить министерство юстиции, заявил в среду украинский депутат Алексей... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:05
2023-02-01T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
алексей гончаренко
верховная рада украины
министерство обороны украины
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост, он может возглавить министерство юстиции, заявил в среду украинский депутат Алексей Гончаренко. "Могу подтвердить, что идут активные разговоры о том, что Резников может возглавить Минюст", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Отмечается, что кандидатура следующего возможного главы Минобороны неизвестна, причины возможного смещения Резникова также не называются. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в среду офис генерального прокурора Украины обвинил в коррупции экс-директора департамента госзакупок министерства обороны Богдана Хмельницкого и бывшего замглавы минобороны Вячеслава Шаповалова после скандала с закупками в ведомстве. Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой". Впрочем, после скандала Шаповалов и Хмельницкий были освобождены от своих должностей.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848995476.html
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в мире, украина, алексей резников, алексей гончаренко, верховная рада украины, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Резников, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Министерство обороны Украины
17:05 01.02.2023
 
В Раде заговорили о возможной отставке министра обороны Резникова

Депутат Рады Гончаренко: министр обороны Резников может покинуть пост и возглавить Минюст

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост, он может возглавить министерство юстиции, заявил в среду украинский депутат Алексей Гончаренко.
"Могу подтвердить, что идут активные разговоры о том, что Резников может возглавить Минюст", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
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Отмечается, что кандидатура следующего возможного главы Минобороны неизвестна, причины возможного смещения Резникова также не называются.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в среду офис генерального прокурора Украины обвинил в коррупции экс-директора департамента госзакупок министерства обороны Богдана Хмельницкого и бывшего замглавы минобороны Вячеслава Шаповалова после скандала с закупками в ведомстве.
Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой". Впрочем, после скандала Шаповалов и Хмельницкий были освобождены от своих должностей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей РезниковАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныМинистерство обороны Украины
 
 
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