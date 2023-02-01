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Молдавская партия "Шор" опротестует решение властей о продлении режима ЧП - РИА Новости, 01.02.2023
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Молдавская партия "Шор" опротестует решение властей о продлении режима ЧП
Молдавская партия "Шор" опротестует решение властей о продлении режима ЧП - РИА Новости, 01.02.2023
Молдавская партия "Шор" опротестует решение властей о продлении режима ЧП
Депутаты оппозиционной в Молдавии партии "Шор" опротестуют в Конституционном суде решение властей о продлении режима ЧП, заявил в среду лидер политсилы Илан... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:45
2023-02-01T15:45
в мире
молдавия
украина
россия
илан шор
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 1 фев – РИА Новости. Депутаты оппозиционной в Молдавии партии "Шор" опротестуют в Конституционном суде решение властей о продлении режима ЧП, заявил в среду лидер политсилы Илан Шор. Во вторник премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям, председателем которой она является, обратится к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней. "Мы опротестуем продление очередного незаконного чрезвычайного положения в Конституционном суде. Также мы оставляем за собой право на другие действия для восстановления конституционного строя", - заявил Шор в ходе видеообращения, которое транслировалось онлайн на официальных страницах политформирования в социальных сетях. Политик выразил мнение, что правительство страны использует режим ЧП для принятия незаконных решений. Власти Молдавии впервые ввели режим ЧП осенью 2021 года в связи с кризисом в энергосфере, затем он также был обусловлен ситуацией на Украине. Правительство и парламент неоднократно продлевали данный режим. В этих условиях комиссия по чрезвычайным ситуациям может принимать решения, не дожидаясь одобрения парламента, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Оппозиция выступает против продления режима ЧП и утверждает, что власти могут отменить местные выборы. Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании. Руководство оппозиционной политсилы заявило, что в новом году протесты продолжатся.
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в мире, молдавия, украина, россия, илан шор, наталья гаврилица
В мире, Молдавия, Украина, Россия, Илан Шор, Наталья Гаврилица
15:45 01.02.2023
 
Молдавская партия "Шор" опротестует решение властей о продлении режима ЧП

Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" опротестует решение властей о продлении режима ЧП

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 фев – РИА Новости. Депутаты оппозиционной в Молдавии партии "Шор" опротестуют в Конституционном суде решение властей о продлении режима ЧП, заявил в среду лидер политсилы Илан Шор.
Во вторник премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям, председателем которой она является, обратится к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней.
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"Мы опротестуем продление очередного незаконного чрезвычайного положения в Конституционном суде. Также мы оставляем за собой право на другие действия для восстановления конституционного строя", - заявил Шор в ходе видеообращения, которое транслировалось онлайн на официальных страницах политформирования в социальных сетях.
Политик выразил мнение, что правительство страны использует режим ЧП для принятия незаконных решений.
"Страна уже более года живет в режиме ЧП. Это режим действующей власти необходим для того, чтобы творить беззакония. Данная комиссия по чрезвычайным ситуациям в обход парламента принимает решения, чтобы перетасовывать миллиарды из бюджета непонятно куда. Мы не знаем, где эти деньги потом оседают", - отметил Шор.
Власти Молдавии впервые ввели режим ЧП осенью 2021 года в связи с кризисом в энергосфере, затем он также был обусловлен ситуацией на Украине. Правительство и парламент неоднократно продлевали данный режим. В этих условиях комиссия по чрезвычайным ситуациям может принимать решения, не дожидаясь одобрения парламента, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Оппозиция выступает против продления режима ЧП и утверждает, что власти могут отменить местные выборы.
Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании. Руководство оппозиционной политсилы заявило, что в новом году протесты продолжатся.
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