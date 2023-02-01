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Молдавская партия "Шор" опротестует решение властей о продлении режима ЧП

Молдавская партия "Шор" опротестует решение властей о продлении режима ЧП - РИА Новости, 01.02.2023

Молдавская партия "Шор" опротестует решение властей о продлении режима ЧП

Депутаты оппозиционной в Молдавии партии "Шор" опротестуют в Конституционном суде решение властей о продлении режима ЧП, заявил в среду лидер политсилы Илан... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:45

2023-02-01T15:45

2023-02-01T15:45

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КИШИНЕВ, 1 фев – РИА Новости. Депутаты оппозиционной в Молдавии партии "Шор" опротестуют в Конституционном суде решение властей о продлении режима ЧП, заявил в среду лидер политсилы Илан Шор. Во вторник премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям, председателем которой она является, обратится к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней. "Мы опротестуем продление очередного незаконного чрезвычайного положения в Конституционном суде. Также мы оставляем за собой право на другие действия для восстановления конституционного строя", - заявил Шор в ходе видеообращения, которое транслировалось онлайн на официальных страницах политформирования в социальных сетях. Политик выразил мнение, что правительство страны использует режим ЧП для принятия незаконных решений. Власти Молдавии впервые ввели режим ЧП осенью 2021 года в связи с кризисом в энергосфере, затем он также был обусловлен ситуацией на Украине. Правительство и парламент неоднократно продлевали данный режим. В этих условиях комиссия по чрезвычайным ситуациям может принимать решения, не дожидаясь одобрения парламента, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Оппозиция выступает против продления режима ЧП и утверждает, что власти могут отменить местные выборы. Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании. Руководство оппозиционной политсилы заявило, что в новом году протесты продолжатся.

https://ria.ru/20230201/drova-1848943643.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия, украина, россия, илан шор, наталья гаврилица