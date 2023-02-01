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В Красноярском крае суд отменил решение об аресте главы района

В Красноярском крае суд отменил решение об аресте главы района - РИА Новости, 01.02.2023

В Красноярском крае суд отменил решение об аресте главы района

Красноярский краевой суд отменил решение суда нижестоящей инстанции об аресте главы Ачинского района Красноярского края по делу о взятке, сообщает объединенная... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:05

2023-02-01T15:05

2023-02-01T15:14

происшествия

ачинский район

красноярский край

ачинск

красноярский краевой суд

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КРАСНОЯРСК, 1 фев — РИА Новости. Красноярский краевой суд отменил решение суда нижестоящей инстанции об аресте главы Ачинского района Красноярского края по делу о взятке, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. По предварительной версии следствия, с 2020 по 2021 год глава Ачинского района, исполняя полномочия главы Ачинска, получил от жителя города взятку в виде предоставления снегохода по заниженной стоимости – техника обошлась в 770 тысяч рублей при ее реальной цене в 1,2 миллиона рублей. Также чиновнику была предоставлена экипировка на 62 тысячи. За взятку чиновник должен был поспособствовать назначению жителя на должность гендиректора муниципального предприятия "Ачинский транспорт". В ноябре 2020 года мужчина занял эту должность. Ранее в прокуратуре региона отмечали, что подозреваемый был арестован до 8 марта.

https://ria.ru/20221101/prigovor-1828299851.html

ачинский район

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ачинск

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