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В Красноярском крае суд отменил решение об аресте главы района - РИА Новости, 01.02.2023
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В Красноярском крае суд отменил решение об аресте главы района
В Красноярском крае суд отменил решение об аресте главы района - РИА Новости, 01.02.2023
В Красноярском крае суд отменил решение об аресте главы района
Красноярский краевой суд отменил решение суда нижестоящей инстанции об аресте главы Ачинского района Красноярского края по делу о взятке, сообщает объединенная... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:05
2023-02-01T15:14
происшествия
ачинский район
красноярский край
ачинск
красноярский краевой суд
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КРАСНОЯРСК, 1 фев — РИА Новости. Красноярский краевой суд отменил решение суда нижестоящей инстанции об аресте главы Ачинского района Красноярского края по делу о взятке, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. По предварительной версии следствия, с 2020 по 2021 год глава Ачинского района, исполняя полномочия главы Ачинска, получил от жителя города взятку в виде предоставления снегохода по заниженной стоимости – техника обошлась в 770 тысяч рублей при ее реальной цене в 1,2 миллиона рублей. Также чиновнику была предоставлена экипировка на 62 тысячи. За взятку чиновник должен был поспособствовать назначению жителя на должность гендиректора муниципального предприятия "Ачинский транспорт". В ноябре 2020 года мужчина занял эту должность. Ранее в прокуратуре региона отмечали, что подозреваемый был арестован до 8 марта.
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происшествия, ачинский район, красноярский край, ачинск, красноярский краевой суд
Происшествия, Ачинский район, Красноярский край, Ачинск, Красноярский краевой суд
15:05 01.02.2023 (обновлено: 15:14 01.02.2023)
 
В Красноярском крае суд отменил решение об аресте главы района

Красноярский краевой суд отменил решение об аресте главы района по делу о взятке

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 1 фев — РИА Новости. Красноярский краевой суд отменил решение суда нижестоящей инстанции об аресте главы Ачинского района Красноярского края по делу о взятке, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Красноярский краевой суд сегодня 1 февраля 2023 года отменил в апелляционной инстанции постановление судьи Железнодорожного районного суда об избрании меры пресечения главе Ачинского района Петру Хохлову в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По предварительной версии следствия, с 2020 по 2021 год глава Ачинского района, исполняя полномочия главы Ачинска, получил от жителя города взятку в виде предоставления снегохода по заниженной стоимости – техника обошлась в 770 тысяч рублей при ее реальной цене в 1,2 миллиона рублей. Также чиновнику была предоставлена экипировка на 62 тысячи. За взятку чиновник должен был поспособствовать назначению жителя на должность гендиректора муниципального предприятия "Ачинский транспорт". В ноябре 2020 года мужчина занял эту должность.
Ранее в прокуратуре региона отмечали, что подозреваемый был арестован до 8 марта.
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