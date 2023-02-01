https://ria.ru/20230201/rebenok-1849109417.html

СК проверит сообщение об отказе ребенку-инвалиду в льготном проезде

СК проверит сообщение об отказе ребенку-инвалиду в льготном проезде - РИА Новости, 01.02.2023

СК проверит сообщение об отказе ребенку-инвалиду в льготном проезде

Следователи в Саратовской области проверяют сообщение об отказе девочке-инвалиду в оплате проезда на автобусе льготной транспортной картой, сообщило... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T23:54

2023-02-01T23:54

2023-02-01T23:54

происшествия

саратовская область

россия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

дети

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САРАТОВ, 1 фев - РИА Новости. Следователи в Саратовской области проверяют сообщение об отказе девочке-инвалиду в оплате проезда на автобусе льготной транспортной картой, сообщило региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале. Местные СМИ ранее сообщили со ссылкой на представителя ребенка, что ребенка-инвалида в конце 2022 года в автобусах, курсирующих между Саратовом и Энгельсом, заставляли платить наличными, а не льготной транспортной картой, один раз даже вытолкали на улицу, а в другой раз "кондуктор силком отняла все документы" у девочки, нанеся ей психологическую травму. "Следователями СК организована проверка по информации, размещенной в СМИ, о нарушении прав несовершеннолетней... Согласно данным, размещенным в СМИ, несовершеннолетней сироте с инвалидностью в ноябре 2022 года кондуктор междугороднего автобуса отказал в принятии оплаты с транспортной карты и отказал в предоставлении услуги по проезду. В этом же месяце ей отказали в оплате транспортной картой", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи устанавливают все обстоятельства, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230201/proverka-1849078692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, саратовская область, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), дети