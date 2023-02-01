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СК проверит сообщение об отказе ребенку-инвалиду в льготном проезде - РИА Новости, 01.02.2023
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СК проверит сообщение об отказе ребенку-инвалиду в льготном проезде
СК проверит сообщение об отказе ребенку-инвалиду в льготном проезде - РИА Новости, 01.02.2023
СК проверит сообщение об отказе ребенку-инвалиду в льготном проезде
Следователи в Саратовской области проверяют сообщение об отказе девочке-инвалиду в оплате проезда на автобусе льготной транспортной картой, сообщило... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T23:54
2023-02-01T23:54
происшествия
саратовская область
россия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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САРАТОВ, 1 фев - РИА Новости. Следователи в Саратовской области проверяют сообщение об отказе девочке-инвалиду в оплате проезда на автобусе льготной транспортной картой, сообщило региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале. Местные СМИ ранее сообщили со ссылкой на представителя ребенка, что ребенка-инвалида в конце 2022 года в автобусах, курсирующих между Саратовом и Энгельсом, заставляли платить наличными, а не льготной транспортной картой, один раз даже вытолкали на улицу, а в другой раз "кондуктор силком отняла все документы" у девочки, нанеся ей психологическую травму. "Следователями СК организована проверка по информации, размещенной в СМИ, о нарушении прав несовершеннолетней... Согласно данным, размещенным в СМИ, несовершеннолетней сироте с инвалидностью в ноябре 2022 года кондуктор междугороднего автобуса отказал в принятии оплаты с транспортной карты и отказал в предоставлении услуги по проезду. В этом же месяце ей отказали в оплате транспортной картой", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи устанавливают все обстоятельства, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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саратовская область
россия
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происшествия, саратовская область, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), дети
Происшествия, Саратовская область, Россия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ), Дети
23:54 01.02.2023
 
СК проверит сообщение об отказе ребенку-инвалиду в льготном проезде

СК в Саратове проверит сообщение об отказе ребенку-инвалиду в льготном проезде в автобусе

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 1 фев - РИА Новости. Следователи в Саратовской области проверяют сообщение об отказе девочке-инвалиду в оплате проезда на автобусе льготной транспортной картой, сообщило региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале.
Местные СМИ ранее сообщили со ссылкой на представителя ребенка, что ребенка-инвалида в конце 2022 года в автобусах, курсирующих между Саратовом и Энгельсом, заставляли платить наличными, а не льготной транспортной картой, один раз даже вытолкали на улицу, а в другой раз "кондуктор силком отняла все документы" у девочки, нанеся ей психологическую травму.
"Следователями СК организована проверка по информации, размещенной в СМИ, о нарушении прав несовершеннолетней... Согласно данным, размещенным в СМИ, несовершеннолетней сироте с инвалидностью в ноябре 2022 года кондуктор междугороднего автобуса отказал в принятии оплаты с транспортной карты и отказал в предоставлении услуги по проезду. В этом же месяце ей отказали в оплате транспортной картой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи устанавливают все обстоятельства, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияСаратовская областьРоссияСаратовСледственный комитет России (СК РФ)Дети
 
 
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