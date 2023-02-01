https://ria.ru/20230201/rebenok-1849037763.html

В Туле завели дело о халатности органов профилактики после гибели ребенка

В Туле завели дело о халатности органов профилактики после гибели ребенка - РИА Новости, 01.02.2023

В Туле завели дело о халатности органов профилактики после гибели ребенка

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после убийства... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:31

2023-02-01T17:31

2023-02-01T17:32

происшествия

тула

дети

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после убийства семилетнего мальчика в Туле, в котором подозревают его отчима, сообщает СУСК России по Тульской области. Ранее в среду СУСК России по Тульской области и прокуратура региона сообщили, что утром в одной из квартир Тулы было обнаружено тело ребёнка с признаками насильственной смерти. На момент убийства в квартире находились его мать, отчим и еще четверо детей. По подозрению в убийстве был задержан отчим. Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что, предположительно, мужчина купал детей в ванной, а семилетний мальчик из баловства залил пол, что вывело отчима из себя, он отвел ребенка на кухню и там избил. Мальчик скончался. "В связи с убийством малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по факту халатности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении СУСК. Следствие подчеркивает, что, несмотря на задачу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обеспечивать защиту их прав и законных интересов, проводить индивидуальную профилактическую работу, своевременно выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, в данном случае это не было сделано. "Таким образом, указанное бездействие, в том числе, привело к совершению убийства ребенка 2016 года рождения… Следствием будет дана принципиальная правовая оценка вопросам полноты и своевременности принятых органами профилактики мер", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230116/napadenie-1845139663.html

https://ria.ru/20230124/izbienie-1847060531.html

тула

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, тула, дети