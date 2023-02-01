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В Туле завели дело о халатности органов профилактики после гибели ребенка - РИА Новости, 01.02.2023
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В Туле завели дело о халатности органов профилактики после гибели ребенка
В Туле завели дело о халатности органов профилактики после гибели ребенка - РИА Новости, 01.02.2023
В Туле завели дело о халатности органов профилактики после гибели ребенка
Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после убийства... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:31
2023-02-01T17:32
происшествия
тула
дети
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после убийства семилетнего мальчика в Туле, в котором подозревают его отчима, сообщает СУСК России по Тульской области. Ранее в среду СУСК России по Тульской области и прокуратура региона сообщили, что утром в одной из квартир Тулы было обнаружено тело ребёнка с признаками насильственной смерти. На момент убийства в квартире находились его мать, отчим и еще четверо детей. По подозрению в убийстве был задержан отчим. Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что, предположительно, мужчина купал детей в ванной, а семилетний мальчик из баловства залил пол, что вывело отчима из себя, он отвел ребенка на кухню и там избил. Мальчик скончался. "В связи с убийством малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по факту халатности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении СУСК. Следствие подчеркивает, что, несмотря на задачу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обеспечивать защиту их прав и законных интересов, проводить индивидуальную профилактическую работу, своевременно выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, в данном случае это не было сделано. "Таким образом, указанное бездействие, в том числе, привело к совершению убийства ребенка 2016 года рождения… Следствием будет дана принципиальная правовая оценка вопросам полноты и своевременности принятых органами профилактики мер", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230116/napadenie-1845139663.html
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происшествия, тула, дети
Происшествия, Тула, Дети
17:31 01.02.2023 (обновлено: 17:32 01.02.2023)
 
В Туле завели дело о халатности органов профилактики после гибели ребенка

СК: в Туле завели дело о халатности органов профилактики после гибели семилетнего ребенка

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после убийства семилетнего мальчика в Туле, в котором подозревают его отчима, сообщает СУСК России по Тульской области.
Ранее в среду СУСК России по Тульской области и прокуратура региона сообщили, что утром в одной из квартир Тулы было обнаружено тело ребёнка с признаками насильственной смерти. На момент убийства в квартире находились его мать, отчим и еще четверо детей. По подозрению в убийстве был задержан отчим. Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что, предположительно, мужчина купал детей в ванной, а семилетний мальчик из баловства залил пол, что вывело отчима из себя, он отвел ребенка на кухню и там избил. Мальчик скончался.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 12:16
СК выясняет подробности нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже
"В связи с убийством малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по факту халатности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении СУСК.
Следствие подчеркивает, что, несмотря на задачу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обеспечивать защиту их прав и законных интересов, проводить индивидуальную профилактическую работу, своевременно выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, в данном случае это не было сделано.
"Таким образом, указанное бездействие, в том числе, привело к совершению убийства ребенка 2016 года рождения… Следствием будет дана принципиальная правовая оценка вопросам полноты и своевременности принятых органами профилактики мер", - говорится в сообщении.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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