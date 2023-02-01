Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США предложили продать Украине БПЛА Reaper за доллар, но с условием - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/reaper-1848855461.html
СМИ: США предложили продать Украине БПЛА Reaper за доллар, но с условием
СМИ: США предложили продать Украине БПЛА Reaper за доллар, но с условием - РИА Новости, 01.02.2023
СМИ: США предложили продать Украине БПЛА Reaper за доллар, но с условием
Американская компания General Atomics предлагает Украине два беспилотника Reaper MQ-9 за 1 доллар, но на доставку придется потратить 10 миллионов долларов,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:13
2023-02-01T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны сша
нато
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155553/36/1555533652_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4d3a42a48cfb3425542a77d7987d7731.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американская компания General Atomics предлагает Украине два беспилотника Reaper MQ-9 за 1 доллар, но на доставку придется потратить 10 миллионов долларов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании. Как отмечает газета, предложение было сделано на прошлой неделе главным исполнительным директором General Atomics Линденом Блу атташе по обороне Украины в Вашингтоне. По данным источников издания, предложение будет включать наземную станцию управления для использования беспилотников "практически в любом месте". Отмечается, что украинской стороне необходимо будет потратить около 10 миллионов долларов на подготовку и отправку самолета на Украину для перевозки БПЛА и около 8 миллионов долларов в год - на техническое обслуживание беспилотников. В сентябре 2022 года газета Wall Street Journal сообщала, что группа американских конгрессменов обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом передать Украине высокотехнологичные боевые беспилотники. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230201/voyna-1848689250.html
https://ria.ru/20230131/zapasy-1848457136.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155553/36/1555533652_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_e63eb03740af2f086258027f3203c2c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство обороны сша, нато, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны США, НАТО, Россия, Украина
09:13 01.02.2023 (обновлено: 09:51 01.02.2023)
 
СМИ: США предложили продать Украине БПЛА Reaper за доллар, но с условием

WSJ: США предложили Украине два БПЛА Reaper за доллар, но с доставкой за десять миллионов

CC BY 2.0 / Jonathan Cutrer / Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
CC BY 2.0 / Jonathan Cutrer /
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американская компания General Atomics предлагает Украине два беспилотника Reaper MQ-9 за 1 доллар, но на доставку придется потратить 10 миллионов долларов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании.
Как отмечает газета, предложение было сделано на прошлой неделе главным исполнительным директором General Atomics Линденом Блу атташе по обороне Украины в Вашингтоне.
"Американский производитель оружия предлагает продать правительству Украины два беспилотника Reaper MQ-9 за доллар, чтобы помочь стране защитить себя, поскольку она готовится к ожидаемому наступлению России", - говорится в сообщении газеты.
По данным источников издания, предложение будет включать наземную станцию управления для использования беспилотников "практически в любом месте".
Отмечается, что украинской стороне необходимо будет потратить около 10 миллионов долларов на подготовку и отправку самолета на Украину для перевозки БПЛА и около 8 миллионов долларов в год - на техническое обслуживание беспилотников.
Чешские солдаты с флагами стран — членов НАТО во время военного парада в Либереце. 12 марта 1999 - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
08:00
Устали лгать. Запад признал участие в войне против России
В сентябре 2022 года газета Wall Street Journal сообщала, что группа американских конгрессменов обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом передать Украине высокотехнологичные боевые беспилотники.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Тайваньская 35-миллиметровая зенитная установка Oerlikon - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 08:00
"Мы к этому не готовы". События на Украине ужаснули Пентагон
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны СШАНАТОРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала