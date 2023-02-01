https://ria.ru/20230201/reaper-1848855461.html
СМИ: США предложили продать Украине БПЛА Reaper за доллар, но с условием
СМИ: США предложили продать Украине БПЛА Reaper за доллар, но с условием - РИА Новости, 01.02.2023
СМИ: США предложили продать Украине БПЛА Reaper за доллар, но с условием
Американская компания General Atomics предлагает Украине два беспилотника Reaper MQ-9 за 1 доллар, но на доставку придется потратить 10 миллионов долларов,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:13
2023-02-01T09:13
2023-02-01T09:51
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американская компания General Atomics предлагает Украине два беспилотника Reaper MQ-9 за 1 доллар, но на доставку придется потратить 10 миллионов долларов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании. Как отмечает газета, предложение было сделано на прошлой неделе главным исполнительным директором General Atomics Линденом Блу атташе по обороне Украины в Вашингтоне. По данным источников издания, предложение будет включать наземную станцию управления для использования беспилотников "практически в любом месте". Отмечается, что украинской стороне необходимо будет потратить около 10 миллионов долларов на подготовку и отправку самолета на Украину для перевозки БПЛА и около 8 миллионов долларов в год - на техническое обслуживание беспилотников. В сентябре 2022 года газета Wall Street Journal сообщала, что группа американских конгрессменов обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом передать Украине высокотехнологичные боевые беспилотники. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, министерство обороны сша, нато, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны США, НАТО, Россия, Украина
09:13 01.02.2023 (обновлено: 09:51 01.02.2023)
СМИ: США предложили продать Украине БПЛА Reaper за доллар, но с условием
WSJ: США предложили Украине два БПЛА Reaper за доллар, но с доставкой за десять миллионов
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Американская компания General Atomics предлагает Украине два беспилотника Reaper MQ-9 за 1 доллар, но на доставку придется потратить 10 миллионов долларов, пишет газета Wall Street Journal
со ссылкой на источники в компании.
Как отмечает газета, предложение было сделано на прошлой неделе главным исполнительным директором General Atomics Линденом Блу атташе по обороне Украины в Вашингтоне.
"Американский производитель оружия предлагает продать правительству Украины два беспилотника Reaper MQ-9 за доллар, чтобы помочь стране защитить себя, поскольку она готовится к ожидаемому наступлению России", - говорится в сообщении газеты.
По данным источников издания, предложение будет включать наземную станцию управления для использования беспилотников "практически в любом месте".
Отмечается, что украинской стороне необходимо будет потратить около 10 миллионов долларов на подготовку и отправку самолета на Украину для перевозки БПЛА и около 8 миллионов долларов в год - на техническое обслуживание беспилотников.
В сентябре 2022 года газета Wall Street Journal сообщала, что группа американских конгрессменов обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом передать Украине высокотехнологичные боевые беспилотники.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.