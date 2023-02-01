https://ria.ru/20230201/razreshenie-1848876536.html

РЭЦ: разрешение на вывоз с/х продукции можно получить через "Мой экспорт"

РЭЦ: разрешение на вывоз с/х продукции можно получить через "Мой экспорт" - РИА Новости, 01.02.2023

РЭЦ: разрешение на вывоз с/х продукции можно получить через "Мой экспорт"

Оформление разрешения на вывоз подконтрольной сельскохозяйственной продукции на платформе "Мой экспорт" перевели "в цифру", сообщает Российский экспортный центр РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:48

2023-02-01T10:48

2023-02-01T10:48

российский экспортный центр (рэц)

россия

алексей скляр

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Оформление разрешения на вывоз подконтрольной сельскохозяйственной продукции на платформе "Мой экспорт" перевели "в цифру", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Речь идет о животных, товарах животного происхождения, лекарствах для ветеринарии, кормах и кормовых добавках. Подать заявку на получение документа можно через сервис "Ветеринарный сертификат на вывоз", - говорится в сообщении.Там уточняется, что разрешение на вывоз оформляется для экспорта товаров в одну страну. Без него получить ветеринарный сертификат в большинстве случаев нельзя. Оба экспортных документа выдает Россельхознадзор.Новое разрешение производитель может оформлять как на каждую поставку, так и на определенный объем, который планируется экспортировать в течение года. В этом случае в документе указывается общий объем вывозимой продукции за указанный срок. Однако можно вносить изменения и в действующий документ, например, если у экспортера меняется партнер, склад, логистический маршрут или вид транспорта."Раньше, чтобы оформить новое разрешение, экспортеру нужно было подавать заявку в информационной системе Россельхознадзора. А внести изменения в документ можно было, только лично подав заявление на бумаге. Мы расшили функционал сервиса, и теперь там можно оформить два экспортных документа онлайн из одной точки – разрешение на вывоз и ветеринарный сертификат. Система сама проверяет наличие разрешения. Если его нет, то экспортер может подать заявку на его оформление или же, при необходимости, на корректировку", - рассказал вице-президент по стратегии цифровизации проекта "Одно окно" РЭЦ Алексей Скляр.Срок оказания услуги - 15 рабочих дней, но, как правило, онлайн-заявление рассматривают за 1 рабочий день. Разрешение оформляется в электронном виде. Уведомление о выданном Россельхознадзором документе экспортер получает в личный кабинет.После этого предприниматель может подать онлайн-заявку на получение ветеринарного сертификата. Сведения отправляются на проверку, которая занимает до 8 рабочих часов.

https://ria.ru/20230131/agroeksportery-1848700177.html

https://ria.ru/20230131/onlayn-zayavki-1848744420.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, алексей скляр, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)