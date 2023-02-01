https://ria.ru/20230201/razreshenie-1848876536.html
РЭЦ: разрешение на вывоз с/х продукции можно получить через "Мой экспорт"
РЭЦ: разрешение на вывоз с/х продукции можно получить через "Мой экспорт" - РИА Новости, 01.02.2023
РЭЦ: разрешение на вывоз с/х продукции можно получить через "Мой экспорт"
Оформление разрешения на вывоз подконтрольной сельскохозяйственной продукции на платформе "Мой экспорт" перевели "в цифру", сообщает Российский экспортный центр РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:48
2023-02-01T10:48
2023-02-01T10:48
российский экспортный центр (рэц)
россия
алексей скляр
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Оформление разрешения на вывоз подконтрольной сельскохозяйственной продукции на платформе "Мой экспорт" перевели "в цифру", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Речь идет о животных, товарах животного происхождения, лекарствах для ветеринарии, кормах и кормовых добавках. Подать заявку на получение документа можно через сервис "Ветеринарный сертификат на вывоз", - говорится в сообщении.Там уточняется, что разрешение на вывоз оформляется для экспорта товаров в одну страну. Без него получить ветеринарный сертификат в большинстве случаев нельзя. Оба экспортных документа выдает Россельхознадзор.Новое разрешение производитель может оформлять как на каждую поставку, так и на определенный объем, который планируется экспортировать в течение года. В этом случае в документе указывается общий объем вывозимой продукции за указанный срок. Однако можно вносить изменения и в действующий документ, например, если у экспортера меняется партнер, склад, логистический маршрут или вид транспорта."Раньше, чтобы оформить новое разрешение, экспортеру нужно было подавать заявку в информационной системе Россельхознадзора. А внести изменения в документ можно было, только лично подав заявление на бумаге. Мы расшили функционал сервиса, и теперь там можно оформить два экспортных документа онлайн из одной точки – разрешение на вывоз и ветеринарный сертификат. Система сама проверяет наличие разрешения. Если его нет, то экспортер может подать заявку на его оформление или же, при необходимости, на корректировку", - рассказал вице-президент по стратегии цифровизации проекта "Одно окно" РЭЦ Алексей Скляр.Срок оказания услуги - 15 рабочих дней, но, как правило, онлайн-заявление рассматривают за 1 рабочий день. Разрешение оформляется в электронном виде. Уведомление о выданном Россельхознадзором документе экспортер получает в личный кабинет.После этого предприниматель может подать онлайн-заявку на получение ветеринарного сертификата. Сведения отправляются на проверку, которая занимает до 8 рабочих часов.
https://ria.ru/20230131/agroeksportery-1848700177.html
https://ria.ru/20230131/onlayn-zayavki-1848744420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, алексей скляр, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Алексей Скляр, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Оформление разрешения на вывоз подконтрольной сельскохозяйственной продукции на платформе "Мой экспорт" перевели "в цифру", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Речь идет о животных, товарах животного происхождения, лекарствах для ветеринарии, кормах и кормовых добавках. Подать заявку на получение документа можно через сервис "Ветеринарный сертификат на вывоз", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что разрешение на вывоз оформляется для экспорта товаров в одну страну. Без него получить ветеринарный сертификат в большинстве случаев нельзя. Оба экспортных документа выдает Россельхознадзор
.
Новое разрешение производитель может оформлять как на каждую поставку, так и на определенный объем, который планируется экспортировать в течение года. В этом случае в документе указывается общий объем вывозимой продукции за указанный срок. Однако можно вносить изменения и в действующий документ, например, если у экспортера меняется партнер, склад, логистический маршрут или вид транспорта.
"Раньше, чтобы оформить новое разрешение, экспортеру нужно было подавать заявку в информационной системе Россельхознадзора. А внести изменения в документ можно было, только лично подав заявление на бумаге. Мы расшили функционал сервиса, и теперь там можно оформить два экспортных документа онлайн из одной точки – разрешение на вывоз и ветеринарный сертификат. Система сама проверяет наличие разрешения. Если его нет, то экспортер может подать заявку на его оформление или же, при необходимости, на корректировку", - рассказал вице-президент по стратегии цифровизации проекта "Одно окно" РЭЦ Алексей Скляр
.
Срок оказания услуги - 15 рабочих дней, но, как правило, онлайн-заявление рассматривают за 1 рабочий день. Разрешение оформляется в электронном виде. Уведомление о выданном Россельхознадзором документе экспортер получает в личный кабинет.
После этого предприниматель может подать онлайн-заявку на получение ветеринарного сертификата. Сведения отправляются на проверку, которая занимает до 8 рабочих часов.