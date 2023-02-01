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Источник: дело о покушении на главу Русского дома в ЦАР передали в суд - РИА Новости, 01.02.2023
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Источник: дело о покушении на главу Русского дома в ЦАР передали в суд
Источник: дело о покушении на главу Русского дома в ЦАР передали в суд - РИА Новости, 01.02.2023
Источник: дело о покушении на главу Русского дома в ЦАР передали в суд
Расследование дела о покушении на главу Русского дома в ЦАР завершено, сейчас над ним работает судебный следователь, заявил РИА Новости высокопоставленный... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:20
2023-02-01T16:43
в мире
цар
банги
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Расследование дела о покушении на главу Русского дома в ЦАР завершено, сейчас над ним работает судебный следователь, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в полиции. В декабре 2022 года глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявлял, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз. "Да, все так, но надо также понимать, что следствие продолжает на уровне прокуратуры судебный следователь", - ответил собеседник агентства на вопрос, закончено ли расследование.
https://ria.ru/20230201/tsar-1848998930.html
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в мире, цар, банги
В мире, ЦАР, Банги
16:20 01.02.2023 (обновлено: 16:43 01.02.2023)
 
Источник: дело о покушении на главу Русского дома в ЦАР передали в суд

Расследование покушения на главу Русского дома в ЦАР завершили, работает следователь

© РИА НовостиПоследствия взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
Последствия взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
© РИА Новости
Последствия взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Расследование дела о покушении на главу Русского дома в ЦАР завершено, сейчас над ним работает судебный следователь, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в полиции.
В декабре 2022 года глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявлял, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз.
"Да, все так, но надо также понимать, что следствие продолжает на уровне прокуратуры судебный следователь", - ответил собеседник агентства на вопрос, закончено ли расследование.
На месте взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
Вчера, 15:58
Источник рассказал о расследовании покушения на главу Русского дома в ЦАР
 
В миреЦАРБанги
 
 
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