https://ria.ru/20230201/rassledovanie-1849010037.html

Источник: дело о покушении на главу Русского дома в ЦАР передали в суд

Источник: дело о покушении на главу Русского дома в ЦАР передали в суд - РИА Новости, 01.02.2023

Источник: дело о покушении на главу Русского дома в ЦАР передали в суд

Расследование дела о покушении на главу Русского дома в ЦАР завершено, сейчас над ним работает судебный следователь, заявил РИА Новости высокопоставленный... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:20

2023-02-01T16:20

2023-02-01T16:43

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банги

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Расследование дела о покушении на главу Русского дома в ЦАР завершено, сейчас над ним работает судебный следователь, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в полиции. В декабре 2022 года глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявлял, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз. "Да, все так, но надо также понимать, что следствие продолжает на уровне прокуратуры судебный следователь", - ответил собеседник агентства на вопрос, закончено ли расследование.

https://ria.ru/20230201/tsar-1848998930.html

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в мире, цар, банги