https://ria.ru/20230201/rasselenie-1849047489.html
Расселение в Курской и Брянской областях проведут по примеру Белгородской
Расселение в Курской и Брянской областях проведут по примеру Белгородской - РИА Новости, 01.02.2023
Расселение в Курской и Брянской областях проведут по примеру Белгородской
Расселение жителей приграничных районов Курской и Брянской областей будет происходить по механизму, утвержденному по примеру Белгородской, заявил вице-премьер... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:53
2023-02-01T17:53
2023-02-01T17:53
общество
брянская область
украина
россия
марат хуснуллин
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Расселение жителей приграничных районов Курской и Брянской областей будет происходить по механизму, утвержденному по примеру Белгородской, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Как сообщил вице-премьер, в Белгородской, Курской и Брянской областях требуется расселение граждан из-за прямой угрозы их жизни в связи с обстрелами со стороны Украины. Наиболее сложная ситуация - в Белгородской области, по ее примеру уже выработан механизм расселения приграничных районов, который требует утверждения президента. "Также мы мониторим ситуацию на территории других приграничных областей - это Брянская и Курская области. С ними тоже отработали объемы их затрат. Механизм если сегодня будет утвержден, мы оперативно также с ними все вопросы (решим)". - доложил Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина.
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общество, брянская область, украина, россия, марат хуснуллин, владимир путин
Общество, Брянская область, Украина, Россия, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Расселение в Курской и Брянской областях проведут по примеру Белгородской
Хуснуллин: расселение в Курской и Брянской областях проведут по примеру Белгородской