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МВД Молдавии заявило, что фрагменты найденных ракет принадлежат Украине - РИА Новости, 01.02.2023
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МВД Молдавии заявило, что фрагменты найденных ракет принадлежат Украине
МВД Молдавии заявило, что фрагменты найденных ракет принадлежат Украине - РИА Новости, 01.02.2023
МВД Молдавии заявило, что фрагменты найденных ракет принадлежат Украине
Обломки ракет, которые были обнаружены на территории Молдавии этой зимой, являются частью снарядов, выпущенных из украинской системы ПВО С-300, заявила глава... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:11
2023-02-01T19:12
в мире
молдавия
зрк с-300
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КИШИНЕВ, 1 фев - РИА Новости. Обломки ракет, которые были обнаружены на территории Молдавии этой зимой, являются частью снарядов, выпущенных из украинской системы ПВО С-300, заявила глава МВД страны Анна Ревенко. С начала зимы Пограничная служба Молдавии дважды сообщала об обнаружении обломков ракет - в начале декабря, а также 14 января. Обнаруженные фрагменты были переданы экспертам Минобороны страны для проверки. "В результате предварительных проверок было установлено, что обнаруженные элементы являются фрагментами пусковых частей ракет зенитного комплекса С-300", - заявила Ревенко на заседании кабмина. По ее словам, это относится к обоим вышесказанным случаям, а также к похожему инциденту, зарегистрированному в октябре прошлого года. По словам главы МВД, это доказывает уязвимость воздушного пространства Молдавии. В частности, это стало одной из причин, по которым Ревенко настаивает на продлении режима чрезвычайного положения в стране. Парламент страны рассмотрит этот вопрос на заседании в четверг.
https://ria.ru/20230115/raketa-1845004702.html
https://ria.ru/20230201/rakety-1848831276.html
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в мире, молдавия, зрк с-300
В мире, Молдавия, ЗРК С-300
19:11 01.02.2023 (обновлено: 19:12 01.02.2023)
 
МВД Молдавии заявило, что фрагменты найденных ракет принадлежат Украине

Глава МВД Молдавии Ревенко: фрагменты найденных ракет принадлежат Украине

© Фото : МВД МолдавииМесто обнаружения обломков ракеты в Молдавии
Место обнаружения обломков ракеты в Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : МВД Молдавии
Место обнаружения обломков ракеты в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 фев - РИА Новости. Обломки ракет, которые были обнаружены на территории Молдавии этой зимой, являются частью снарядов, выпущенных из украинской системы ПВО С-300, заявила глава МВД страны Анна Ревенко.
С начала зимы Пограничная служба Молдавии дважды сообщала об обнаружении обломков ракет - в начале декабря, а также 14 января. Обнаруженные фрагменты были переданы экспертам Минобороны страны для проверки.
В Бричанском районе Молдовы обнаружена головная часть упавшей ранее ракеты - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 14:56
Минобороны Молдавии сообщило об уничтожении найденной части ракеты
"В результате предварительных проверок было установлено, что обнаруженные элементы являются фрагментами пусковых частей ракет зенитного комплекса С-300", - заявила Ревенко на заседании кабмина.
По ее словам, это относится к обоим вышесказанным случаям, а также к похожему инциденту, зарегистрированному в октябре прошлого года.
По словам главы МВД, это доказывает уязвимость воздушного пространства Молдавии. В частности, это стало одной из причин, по которым Ревенко настаивает на продлении режима чрезвычайного положения в стране. Парламент страны рассмотрит этот вопрос на заседании в четверг.
Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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В миреМолдавияЗРК С-300
 
 
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