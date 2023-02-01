01:29 01.02.2023 (обновлено: 02:09 01.02.2023)
США могут передать Украине ракеты большей дальности, сообщили СМИ
Reuters: в новый пакет помощи США Украине впервые могут войти ракеты большей дальности
© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian DudleyПуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг
© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian Dudley
Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. США готовят пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, куда впервые могут войти ракеты большей дальности, передает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
"Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, который, как ожидается, впервые будет включать ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и вооружение", — говорится в сообщении.
По данным агентства, речь идет о "бомбе малого диаметра наземного базирования" GLSDB — совместной разработке компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.
Сейчас установки HIMARS поставляются украинским войскам с реактивными снарядами GMLRS с дальностью 80 километров. По данным Reuters, решения о расширении номенклатуры передаваемых боеприпасов для HIMARS за счет оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров Штаты пока не приняли.
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При этом в публикации не уточняется, о каких именно боеприпасах идет речь.
Совокупно США выделили более 27,4 миллиарда долларов военной помощи Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.