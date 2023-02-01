https://ria.ru/20230201/raketa-1848879462.html

Южная Корея протестирует новую баллистическую "ракету-монстр", сообщили СМИ

Южная Корея протестирует новую баллистическую "ракету-монстр", сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2023

Южная Корея протестирует новую баллистическую "ракету-монстр", сообщили СМИ

Южная Корея планирует в пятницу провести испытательный запуск новой мощной баллистической "ракеты-монстра" типа "Хёнму", которая должна послужить сдерживанию... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:55

2023-02-01T10:55

2023-02-01T10:55

в мире

южная корея

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СЕУЛ, 1 янв – РИА Новости. Южная Корея планирует в пятницу провести испытательный запуск новой мощной баллистической "ракеты-монстра" типа "Хёнму", которая должна послужить сдерживанию угрозы КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на осведомленный источник. По данным агентства, государственное Агентство по оборонному развитию (ADD) планирует в пятницу провести испытание ракеты "Хёнму-5" на испытательном полигоне Анхын в Тэане. Для районов вблизи полигона было выпущено навигационное предупреждение на пятницу и субботу. Сообщается, что ракета способна нести боеголовку весом 8-9 тонн с тягой в 75 тонн и снижаться со скоростью 10 Махов после достижения апогея. Максимальная дальность полета пока остается неизвестной, но наблюдатели заявили, что ракета может пролететь три тысячи километров и более, что соответствует ракете средней дальности. В СМИ и среди военных ракету, у которой пока нет официального наименования, прозвали "монстром". Считается, что она будет называться "Хёнму-5", и при успешном завершении разработки станет самой мощной на данный момент ракетой Южной Кореи и первой южнокорейской ракетой средней дальности. Сообщается, что "Хёнму-5" является ответом на угрозу тактического ядерного оружия КНДР, и станет одним из ключевых элементов южнокорейской трехосной системы "массированного наказания и возмездия" (KMPR), которая подразумевает ответ массовым пуском ракет в случае атаки со стороны КНДР, а также включает системы упреждающего удара Kill Chain и системы противоракетной обороны (KMDS). Ее предшественница "Хёнму-4", которая также находится в разработке и предназначена для пуска с субмарин, обладает боеголовкой в две тонны и способна летать на расстояния примерно 500-800 километров. В ходе испытания в апреле 2022 года она пролетела 400 километров, тогда сообщалось, что она вскоре может быть поставлена на вооружение.

https://ria.ru/20230102/ssha-1842790483.html

https://ria.ru/20230113/rakety-1844555826.html

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея