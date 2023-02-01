https://ria.ru/20230201/radar-1849097434.html
Киев и Париж договорились о поставках радаров для систем ПВО
Киев и Париж договорились о поставках радаров для систем ПВО - РИА Новости, 01.02.2023
Киев и Париж договорились о поставках радаров для систем ПВО
Украина и Франция договорились о поставках французских радаров для систем противовоздушной обороны Украины, сообщили в украинском минобороны. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T22:11
2023-02-01T22:11
2023-02-01T22:11
в мире
украина
россия
париж
себастьян лекорню
алексей резников
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156148/67/1561486765_0:228:2000:1353_1920x0_80_0_0_132c08ac12b7900794cdf9411c032331.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украина и Франция договорились о поставках французских радаров для систем противовоздушной обороны Украины, сообщили в украинском минобороны. "Вместе со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню подписал Меморандум с Thales Group о поставках радаров MG-200 для украинской ПВО", - приводит минобороны Украины слова главы ведомства Алексея Резникова в своем телеграм-канале. Ранее Лекорню сообщил, что вместе с Резниковым проведет в среду встречу с директором военного завода Nexter, производящего, в частности, артиллерийские установки CAESAR, которые Париж поставляет Киеву, после чего Лекорню анонсировал поставку Украине 12 дополнительных гаубиц такого типа. В феврале Париж отправит на Украину первые колесные танки AMX10-RC. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230201/postavki-1849008407.html
https://ria.ru/20230201/dzhonson-1849084217.html
украина
россия
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156148/67/1561486765_173:0:1977:1353_1920x0_80_0_0_bf7201723e32049e4e4b7b6ceb85bb2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, париж, себастьян лекорню, алексей резников, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Париж, Себастьян Лекорню, Алексей Резников, Сергей Лавров, НАТО
Киев и Париж договорились о поставках радаров для систем ПВО
Минобороны Украины: Киев и Париж договорились о поставках радаров для систем ПВО