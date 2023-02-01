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Звук взрыва в Мелитополе был вызван работой системы ПВО
Звук взрыва в Мелитополе был вызван работой системы ПВО - РИА Новости, 01.02.2023
Звук взрыва в Мелитополе был вызван работой системы ПВО
Звук взрыва в Мелитополе связан с работой системы ПВО, сообщили местные власти. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T21:25
2023-02-01T21:25
2023-02-01T21:25
специальная военная операция на украине
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мелитополь
запорожская область
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Звук взрыва в Мелитополе связан с работой системы ПВО, сообщили местные власти.В Мелитополе Запорожской области вечером в среду был слышен звук взрыва, сообщили ранее власти города."По информации силовых ведомств, над городом отработала система ПВО ВС РФ. Город под надежной защитой", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале.
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в мире, мелитополь, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Звук взрыва в Мелитополе был вызван работой системы ПВО
Администрация: звук взрыва в Мелитополе был вызван работой российской системы ПВО