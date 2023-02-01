https://ria.ru/20230201/pvo-1849091927.html

Звук взрыва в Мелитополе был вызван работой системы ПВО

Звук взрыва в Мелитополе был вызван работой системы ПВО - РИА Новости, 01.02.2023

Звук взрыва в Мелитополе был вызван работой системы ПВО

Звук взрыва в Мелитополе связан с работой системы ПВО, сообщили местные власти. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T21:25

2023-02-01T21:25

2023-02-01T21:25

специальная военная операция на украине

в мире

мелитополь

запорожская область

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Звук взрыва в Мелитополе связан с работой системы ПВО, сообщили местные власти.В Мелитополе Запорожской области вечером в среду был слышен звук взрыва, сообщили ранее власти города."По информации силовых ведомств, над городом отработала система ПВО ВС РФ. Город под надежной защитой", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230131/granata-1848583263.html

мелитополь

запорожская область

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в мире, мелитополь, запорожская область, вооруженные силы рф