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Звук взрыва в Мелитополе был вызван работой системы ПВО - РИА Новости, 01.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/pvo-1849091927.html
Звук взрыва в Мелитополе был вызван работой системы ПВО
Звук взрыва в Мелитополе был вызван работой системы ПВО - РИА Новости, 01.02.2023
Звук взрыва в Мелитополе был вызван работой системы ПВО
Звук взрыва в Мелитополе связан с работой системы ПВО, сообщили местные власти. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T21:25
2023-02-01T21:25
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Звук взрыва в Мелитополе связан с работой системы ПВО, сообщили местные власти.В Мелитополе Запорожской области вечером в среду был слышен звук взрыва, сообщили ранее власти города."По информации силовых ведомств, над городом отработала система ПВО ВС РФ. Город под надежной защитой", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале.
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мелитополь
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в мире, мелитополь, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
21:25 01.02.2023
 
Звук взрыва в Мелитополе был вызван работой системы ПВО

Администрация: звук взрыва в Мелитополе был вызван работой российской системы ПВО

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне спецоперации
Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Звук взрыва в Мелитополе связан с работой системы ПВО, сообщили местные власти.
В Мелитополе Запорожской области вечером в среду был слышен звук взрыва, сообщили ранее власти города.
"По информации силовых ведомств, над городом отработала система ПВО ВС РФ. Город под надежной защитой", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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