14:16 01.02.2023 (обновлено: 14:42 01.02.2023)
Берлин закупит ПВО IRIS-T, которые ранее передал Киеву, пишут СМИ
Reuters: Германия намерена закупить системы ПВО IRIS-T, которые ранее отправила Киеву
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Германия намерена приобрести для своих вооруженных сил восемь систем ПВО IRIS-T, которые страна ранее отправила Киеву, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
"Германия намерена закупить восемь единиц ПВО IRIS-T для своих вооруженных сил, речь идет о системе средней дальности "земля-воздух", которую Берлин передал Киеву, но не приобрел для собственных сил", - говорится в сообщении агентства.
Согласно документу минобороны ФРГ от 25 января, закупка систем ПВО числится среди других запланированных закупок, которые должны быть направлены на одобрение парламента во втором квартале 2023 года.
В минобороны ФРГ подтвердили агентству намерения передать на одобрение парламента соглашение о закупке систем IRIS-T, однако их число и сроки не уточнили.
РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.