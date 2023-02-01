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Берлин закупит ПВО IRIS-T, которые ранее передал Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Берлин закупит ПВО IRIS-T, которые ранее передал Киеву, пишут СМИ
Берлин закупит ПВО IRIS-T, которые ранее передал Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2023
Берлин закупит ПВО IRIS-T, которые ранее передал Киеву, пишут СМИ
Германия намерена приобрести для своих вооруженных сил восемь систем ПВО IRIS-T, которые страна ранее отправила Киеву, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:16
2023-02-01T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
германия
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Германия намерена приобрести для своих вооруженных сил восемь систем ПВО IRIS-T, которые страна ранее отправила Киеву, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.Согласно документу минобороны ФРГ от 25 января, закупка систем ПВО числится среди других запланированных закупок, которые должны быть направлены на одобрение парламента во втором квартале 2023 года.В минобороны ФРГ подтвердили агентству намерения передать на одобрение парламента соглашение о закупке систем IRIS-T, однако их число и сроки не уточнили.РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, германия, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Германия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
14:16 01.02.2023 (обновлено: 14:42 01.02.2023)
 
Берлин закупит ПВО IRIS-T, которые ранее передал Киеву, пишут СМИ

Reuters: Германия намерена закупить системы ПВО IRIS-T, которые ранее отправила Киеву

CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina / Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Германия намерена приобрести для своих вооруженных сил восемь систем ПВО IRIS-T, которые страна ранее отправила Киеву, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
"Германия намерена закупить восемь единиц ПВО IRIS-T для своих вооруженных сил, речь идет о системе средней дальности "земля-воздух", которую Берлин передал Киеву, но не приобрел для собственных сил", - говорится в сообщении агентства.
Согласно документу минобороны ФРГ от 25 января, закупка систем ПВО числится среди других запланированных закупок, которые должны быть направлены на одобрение парламента во втором квартале 2023 года.
В минобороны ФРГ подтвердили агентству намерения передать на одобрение парламента соглашение о закупке систем IRIS-T, однако их число и сроки не уточнили.
РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГерманияСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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