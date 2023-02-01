https://ria.ru/20230201/pvo-1848959502.html

Берлин закупит ПВО IRIS-T, которые ранее передал Киеву, пишут СМИ

Берлин закупит ПВО IRIS-T, которые ранее передал Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2023

Берлин закупит ПВО IRIS-T, которые ранее передал Киеву, пишут СМИ

Германия намерена приобрести для своих вооруженных сил восемь систем ПВО IRIS-T, которые страна ранее отправила Киеву, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:16

2023-02-01T14:16

2023-02-01T14:42

специальная военная операция на украине

в мире

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сергей лавров

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Германия намерена приобрести для своих вооруженных сил восемь систем ПВО IRIS-T, которые страна ранее отправила Киеву, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.Согласно документу минобороны ФРГ от 25 января, закупка систем ПВО числится среди других запланированных закупок, которые должны быть направлены на одобрение парламента во втором квартале 2023 года.В минобороны ФРГ подтвердили агентству намерения передать на одобрение парламента соглашение о закупке систем IRIS-T, однако их число и сроки не уточнили.РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, украина, германия, сергей лавров, дмитрий песков, нато