https://ria.ru/20230201/putin-1849030296.html

В США вспомнили о предупреждении Путина насчет Украины

В США вспомнили о предупреждении Путина насчет Украины - РИА Новости, 01.02.2023

В США вспомнили о предупреждении Путина насчет Украины

Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России, пишет обозреватель издания The American Thinker Джаред Петерсон. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:16

2023-02-01T17:16

2023-02-01T20:29

в мире

россия

украина

сша

джо байден

нато

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России, пишет обозреватель издания The American Thinker Джаред Петерсон."В 2007 году в Мюнхенской речи Владимира Путина российское правительство ясно дало понять, что Украина является самой красной из всех красных линий", — говорится в материале.По мнению Петерсона, Россия никогда не потерпит напичканного американским оружием соседа. Несмотря на это, неоконсерваторы в Вашингтоне "продолжали не замечать очевидных сигналов Москвы". А администрация президента США Джо Байдена с первого дня стала рассматривать Украину как де-факто члена НАТО."Украинский кризис был фактически спровоцирован вялотекущей войной Запада против Кремля. <…> Сменявшие друг друга правительства Соединенных Штатов несут ответственность за создание условий, в которых произошел конфликт", — резюмировал эксперт.В ноябре прошлого года Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации заявил, что военных действий не было бы вовсе, если бы на Украине в 2014 году не произошло госпереворота. Он также добавил, что Россия оказалась в нынешней ситуации из-за усилий тех, кто пытался ей управлять, а началось все еще на рубеже 2000-х годов.Десятого февраля исполнится 16 лет с тех пор, как президент произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848995476.html

https://ria.ru/20230131/evropa-1848529457.html

https://ria.ru/20230130/dolg-1848259836.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, украина, сша, джо байден, нато