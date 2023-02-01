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В США вспомнили о предупреждении Путина насчет Украины - РИА Новости, 01.02.2023
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В США вспомнили о предупреждении Путина насчет Украины
В США вспомнили о предупреждении Путина насчет Украины - РИА Новости, 01.02.2023
В США вспомнили о предупреждении Путина насчет Украины
Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России, пишет обозреватель издания The American Thinker Джаред Петерсон. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:16
2023-02-01T20:29
в мире
россия
украина
сша
джо байден
нато
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России, пишет обозреватель издания The American Thinker Джаред Петерсон."В 2007 году в Мюнхенской речи Владимира Путина российское правительство ясно дало понять, что Украина является самой красной из всех красных линий", — говорится в материале.По мнению Петерсона, Россия никогда не потерпит напичканного американским оружием соседа. Несмотря на это, неоконсерваторы в Вашингтоне "продолжали не замечать очевидных сигналов Москвы". А администрация президента США Джо Байдена с первого дня стала рассматривать Украину как де-факто члена НАТО."Украинский кризис был фактически спровоцирован вялотекущей войной Запада против Кремля. &lt;…&gt; Сменявшие друг друга правительства Соединенных Штатов несут ответственность за создание условий, в которых произошел конфликт", — резюмировал эксперт.В ноябре прошлого года Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации заявил, что военных действий не было бы вовсе, если бы на Украине в 2014 году не произошло госпереворота. Он также добавил, что Россия оказалась в нынешней ситуации из-за усилий тех, кто пытался ей управлять, а началось все еще на рубеже 2000-х годов.Десятого февраля исполнится 16 лет с тех пор, как президент произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848995476.html
https://ria.ru/20230131/evropa-1848529457.html
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в мире, россия, украина, сша, джо байден, нато
В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, НАТО
17:16 01.02.2023 (обновлено: 20:29 01.02.2023)
 
В США вспомнили о предупреждении Путина насчет Украины

AT: пренебрежение стран Запада к Мюнхенской речи Путина привело к конфликту на Украине

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России, пишет обозреватель издания The American Thinker Джаред Петерсон.
"В 2007 году в Мюнхенской речи Владимира Путина российское правительство ясно дало понять, что Украина является самой красной из всех красных линий", — говорится в материале.
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 15:45
"Все плохо". В США увидели признак скорого исчезновения Украины
По мнению Петерсона, Россия никогда не потерпит напичканного американским оружием соседа. Несмотря на это, неоконсерваторы в Вашингтоне "продолжали не замечать очевидных сигналов Москвы". А администрация президента США Джо Байдена с первого дня стала рассматривать Украину как де-факто члена НАТО.
"Украинский кризис был фактически спровоцирован вялотекущей войной Запада против Кремля. <…> Сменявшие друг друга правительства Соединенных Штатов несут ответственность за создание условий, в которых произошел конфликт", — резюмировал эксперт.
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31 января, 08:00
Европе предложили новую цель в войне с Россией
В ноябре прошлого года Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации заявил, что военных действий не было бы вовсе, если бы на Украине в 2014 году не произошло госпереворота. Он также добавил, что Россия оказалась в нынешней ситуации из-за усилий тех, кто пытался ей управлять, а началось все еще на рубеже 2000-х годов.
Десятого февраля исполнится 16 лет с тех пор, как президент произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Эмблема Центрального европейского банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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Европа должна Украине денег
 
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