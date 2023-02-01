https://ria.ru/20230201/putin-1848870085.html

Олланд заявил, что Путин хочет стабилизировать конфликт на Украине

Олланд заявил, что Путин хочет стабилизировать конфликт на Украине - РИА Новости, 01.02.2023

Олланд заявил, что Путин хочет стабилизировать конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин пытается стабилизировать конфликт на Украине и перейти к переговорам, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:24

2023-02-01T10:24

2023-02-01T11:17

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франсуа олланд

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пытается стабилизировать конфликт на Украине и перейти к переговорам, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью газете Politico.По мнению Олланда, Путин будет стремиться "закрепить свои достижения для стабилизации конфликта". Президент России также может сделать ставку на то, что "общественное мнение устанет от конфликта", а европейцы будут опасаться эскалации, "чтобы на этом этапе поднять вопрос о перспективе переговоров". При этом, по словам бывшего президента Франции, посредническая работа, скорее всего, ляжет на Турцию или Китай, "что никого не обнадеживает". В конце прошлого года бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Позднее Олланд согласился с немецким политиком. Они участвовали в саммите "нормандской четверки", на которой был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января также заявил, что "нормандский формат" переговоров был "дипломатической имитацией". А экс-лидер Украины Петр Порошенко подчеркнул, что подписание Минских соглашений дало Киеву восемь лет на "строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции". По словам главы МИД Сергея Лаврова, подписанты минских договоренностей откровенно признались в том, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против России.

https://ria.ru/20230131/donbass-1848644335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, франция, владимир путин, франсуа олланд, ситуация в днр и лнр