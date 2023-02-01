Рейтинг@Mail.ru
Олланд заявил, что Путин хочет стабилизировать конфликт на Украине - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/putin-1848870085.html
Олланд заявил, что Путин хочет стабилизировать конфликт на Украине
Олланд заявил, что Путин хочет стабилизировать конфликт на Украине - РИА Новости, 01.02.2023
Олланд заявил, что Путин хочет стабилизировать конфликт на Украине
Президент России Владимир Путин пытается стабилизировать конфликт на Украине и перейти к переговорам, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:24
2023-02-01T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
владимир путин
франсуа олланд
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133277/90/1332779098_0:0:2633:1482_1920x0_80_0_0_9dcd37e67ea5409530985d6f7ed6981c.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пытается стабилизировать конфликт на Украине и перейти к переговорам, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью газете Politico.По мнению Олланда, Путин будет стремиться "закрепить свои достижения для стабилизации конфликта". Президент России также может сделать ставку на то, что "общественное мнение устанет от конфликта", а европейцы будут опасаться эскалации, "чтобы на этом этапе поднять вопрос о перспективе переговоров". При этом, по словам бывшего президента Франции, посредническая работа, скорее всего, ляжет на Турцию или Китай, "что никого не обнадеживает". В конце прошлого года бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Позднее Олланд согласился с немецким политиком. Они участвовали в саммите "нормандской четверки", на которой был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января также заявил, что "нормандский формат" переговоров был "дипломатической имитацией". А экс-лидер Украины Петр Порошенко подчеркнул, что подписание Минских соглашений дало Киеву восемь лет на "строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции". По словам главы МИД Сергея Лаврова, подписанты минских договоренностей откровенно признались в том, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против России.
https://ria.ru/20230131/donbass-1848644335.html
https://ria.ru/20230128/makron-1848039639.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133277/90/1332779098_18:0:2410:1794_1920x0_80_0_0_603775b5c1605a1977e60cf8566134db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, владимир путин, франсуа олланд, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Путин, Франсуа Олланд, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:24 01.02.2023 (обновлено: 11:17 01.02.2023)
 
Олланд заявил, что Путин хочет стабилизировать конфликт на Украине

Олланд назвал Путина рациональным лидером, желающим стабилизировать конфликт на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкВладимир Путин и Франсуа Олланд. 2015 год
Владимир Путин и Франсуа Олланд. 2015 год - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Франсуа Олланд. 2015 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пытается стабилизировать конфликт на Украине и перейти к переговорам, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью газете Politico.
"Он (Путин. — Прим. ред.) — радикально рациональный человек, или рационально радикальный, как вам будет угодно", — подчеркнул политик.
По мнению Олланда, Путин будет стремиться "закрепить свои достижения для стабилизации конфликта". Президент России также может сделать ставку на то, что "общественное мнение устанет от конфликта", а европейцы будут опасаться эскалации, "чтобы на этом этапе поднять вопрос о перспективе переговоров".
При этом, по словам бывшего президента Франции, посредническая работа, скорее всего, ляжет на Турцию или Китай, "что никого не обнадеживает".
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 12:57Специальная военная операция на Украине
В Кремле прокомментировали слова Порошенко, Меркель и Олланда о "Минске-2"
В конце прошлого года бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Позднее Олланд согласился с немецким политиком. Они участвовали в саммите "нормандской четверки", на которой был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января также заявил, что "нормандский формат" переговоров был "дипломатической имитацией". А экс-лидер Украины Петр Порошенко подчеркнул, что подписание Минских соглашений дало Киеву восемь лет на "строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции".
По словам главы МИД Сергея Лаврова, подписанты минских договоренностей откровенно признались в том, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против России.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 00:51
Макрон выступил за продолжение диалога с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияВладимир ПутинФрансуа ОлландСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала