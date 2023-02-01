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Олланд заявил, что Путин хочет стабилизировать конфликт на Украине
Олланд заявил, что Путин хочет стабилизировать конфликт на Украине - РИА Новости, 01.02.2023
Олланд заявил, что Путин хочет стабилизировать конфликт на Украине
Президент России Владимир Путин пытается стабилизировать конфликт на Украине и перейти к переговорам, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:24
2023-02-01T10:24
2023-02-01T11:17
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франсуа олланд
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пытается стабилизировать конфликт на Украине и перейти к переговорам, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью газете Politico.По мнению Олланда, Путин будет стремиться "закрепить свои достижения для стабилизации конфликта". Президент России также может сделать ставку на то, что "общественное мнение устанет от конфликта", а европейцы будут опасаться эскалации, "чтобы на этом этапе поднять вопрос о перспективе переговоров". При этом, по словам бывшего президента Франции, посредническая работа, скорее всего, ляжет на Турцию или Китай, "что никого не обнадеживает". В конце прошлого года бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Позднее Олланд согласился с немецким политиком. Они участвовали в саммите "нормандской четверки", на которой был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января также заявил, что "нормандский формат" переговоров был "дипломатической имитацией". А экс-лидер Украины Петр Порошенко подчеркнул, что подписание Минских соглашений дало Киеву восемь лет на "строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции". По словам главы МИД Сергея Лаврова, подписанты минских договоренностей откровенно признались в том, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против России.
https://ria.ru/20230131/donbass-1848644335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, франция, владимир путин, франсуа олланд, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Путин, Франсуа Олланд, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:24 01.02.2023 (обновлено: 11:17 01.02.2023)
Олланд заявил, что Путин хочет стабилизировать конфликт на Украине
Олланд назвал Путина рациональным лидером, желающим стабилизировать конфликт на Украине
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин пытается стабилизировать конфликт на Украине и перейти к переговорам, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью газете Politico
.
"Он (Путин. — Прим. ред.) — радикально рациональный человек, или рационально радикальный, как вам будет угодно", — подчеркнул политик.
По мнению Олланда, Путин будет стремиться "закрепить свои достижения для стабилизации конфликта". Президент России также может сделать ставку на то, что "общественное мнение устанет от конфликта", а европейцы будут опасаться эскалации, "чтобы на этом этапе поднять вопрос о перспективе переговоров".
При этом, по словам бывшего президента Франции, посредническая работа, скорее всего, ляжет на Турцию или Китай, "что никого не обнадеживает".
В конце прошлого года бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Позднее Олланд согласился с немецким политиком. Они участвовали в саммите "нормандской четверки", на которой был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января также заявил, что "нормандский формат" переговоров был "дипломатической имитацией". А экс-лидер Украины Петр Порошенко подчеркнул, что подписание Минских соглашений дало Киеву восемь лет на "строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции".
По словам главы МИД Сергея Лаврова, подписанты минских договоренностей откровенно признались в том, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против России.