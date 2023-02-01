https://ria.ru/20230201/puteshestviya-1848765810.html
Стюардесса поделилась секретами комфортного проживания в отелях
Стюардесса поделилась секретами комфортного проживания в отелях - РИА Новости, 01.02.2023
Стюардесса поделилась секретами комфортного проживания в отелях
Стюардесса нидерландской авиакомпании KLM поделилась секретами комфортной жизни в отелях, сообщает Express. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T02:31
2023-02-01T02:31
2023-02-01T02:44
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Стюардесса нидерландской авиакомпании KLM поделилась секретами комфортной жизни в отелях, сообщает Express.Так, чтобы не забыть ценности в сейфе, она рекомендует положить туда любой предмет, без которого вы не сможете покинуть номер. "Я кладу туфли, поскольку именно в них отправляюсь на работу в аэропорт", — говорит бортпроводница.Второй совет: если вы хотите спать утром, то скрепите темные шторы вешалками для одежды с зажимами, которые всегда есть в шкафу. Так солнце не разбудит вас слишком рано.Шапочка для душа не только защищает прическу, но и обувь. В нее можно сложить туфли, чтобы не запачкать другие вещи в чемодане. Еще вариант: в этот пакетик можно положить пульт от телевизора — один из самых редко протираемых предметов в гостиницах.
https://ria.ru/20230131/puteshestviya-1848470721.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отели, гостиницы, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Отели, Гостиницы, Пассажиры
02:31 01.02.2023 (обновлено: 02:44 01.02.2023)
Стюардесса поделилась секретами комфортного проживания в отелях
Стюардесса рассказала, как сделать проживание в отеле комфортнее
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Стюардесса нидерландской авиакомпании KLM поделилась секретами комфортной жизни в отелях, сообщает
Express.
Так, чтобы не забыть ценности в сейфе, она рекомендует положить туда любой предмет, без которого вы не сможете покинуть номер. "Я кладу туфли, поскольку именно в них отправляюсь на работу в аэропорт", — говорит бортпроводница.
Второй совет: если вы хотите спать утром, то скрепите темные шторы вешалками для одежды с зажимами, которые всегда есть в шкафу. Так солнце не разбудит вас слишком рано.
Шапочка для душа не только защищает прическу, но и обувь. В нее можно сложить туфли, чтобы не запачкать другие вещи в чемодане. Еще вариант: в этот пакетик можно положить пульт от телевизора — один из самых редко протираемых предметов в гостиницах.