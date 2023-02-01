https://ria.ru/20230201/puteshestviya-1848765810.html

Стюардесса поделилась секретами комфортного проживания в отелях

Стюардесса поделилась секретами комфортного проживания в отелях - РИА Новости, 01.02.2023

Стюардесса поделилась секретами комфортного проживания в отелях

Стюардесса нидерландской авиакомпании KLM поделилась секретами комфортной жизни в отелях, сообщает Express. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T02:31

2023-02-01T02:31

2023-02-01T02:44

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Стюардесса нидерландской авиакомпании KLM поделилась секретами комфортной жизни в отелях, сообщает Express.Так, чтобы не забыть ценности в сейфе, она рекомендует положить туда любой предмет, без которого вы не сможете покинуть номер. "Я кладу туфли, поскольку именно в них отправляюсь на работу в аэропорт", — говорит бортпроводница.Второй совет: если вы хотите спать утром, то скрепите темные шторы вешалками для одежды с зажимами, которые всегда есть в шкафу. Так солнце не разбудит вас слишком рано.Шапочка для душа не только защищает прическу, но и обувь. В нее можно сложить туфли, чтобы не запачкать другие вещи в чемодане. Еще вариант: в этот пакетик можно положить пульт от телевизора — один из самых редко протираемых предметов в гостиницах.

https://ria.ru/20230131/puteshestviya-1848470721.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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