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Совфед одобрил закон о пробации - РИА Новости, 01.02.2023
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Совфед одобрил закон о пробации
Совфед одобрил закон о пробации - РИА Новости, 01.02.2023
Совфед одобрил закон о пробации
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о пробации, который предполагает введение в РФ института социальной адаптации осужденных лиц. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:15
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о пробации, который предполагает введение в РФ института социальной адаптации осужденных лиц. Документом предусматриваются три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан. Уточняется, что инструментом пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации. В качестве мер поддержки могут быть консультации по социальным и правовым вопросам, психологическая помощь, содействие в трудоустройстве, социальная, медицинская и другие виды помощи.
https://ria.ru/20230125/chasy-1847374776.html
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совет федерации рф, россия, общество
Совет Федерации РФ, Россия, Общество
11:15 01.02.2023
 
Совфед одобрил закон о пробации

Совфед одобрил закон о пробации, вводящий институт социальной адаптации для осужденных

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИсправительная колония общего режима
Исправительная колония общего режима - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Исправительная колония общего режима . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о пробации, который предполагает введение в РФ института социальной адаптации осужденных лиц.
Документом предусматриваются три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан.
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Уточняется, что инструментом пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации.
В качестве мер поддержки могут быть консультации по социальным и правовым вопросам, психологическая помощь, содействие в трудоустройстве, социальная, медицинская и другие виды помощи.
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