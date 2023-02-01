https://ria.ru/20230201/probatsiya-1848886391.html
Совфед одобрил закон о пробации
Совфед одобрил закон о пробации - РИА Новости, 01.02.2023
Совфед одобрил закон о пробации
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о пробации, который предполагает введение в РФ института социальной адаптации осужденных лиц. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:15
2023-02-01T11:15
2023-02-01T11:15
совет федерации рф
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803840240_0:0:3327:1872_1920x0_80_0_0_d5dd9ff9b6339e9bf93eeaef84f5f038.jpg
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о пробации, который предполагает введение в РФ института социальной адаптации осужденных лиц. Документом предусматриваются три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан. Уточняется, что инструментом пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации. В качестве мер поддержки могут быть консультации по социальным и правовым вопросам, психологическая помощь, содействие в трудоустройстве, социальная, медицинская и другие виды помощи.
https://ria.ru/20230125/chasy-1847374776.html
https://ria.ru/20230109/zaklyuchennye-1843702450.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803840240_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed5f22a5f8c2efe453853364bc63a345.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, россия, общество
Совет Федерации РФ, Россия, Общество
Совфед одобрил закон о пробации
Совфед одобрил закон о пробации, вводящий институт социальной адаптации для осужденных
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о пробации, который предполагает введение в РФ института социальной адаптации осужденных лиц.
Документом предусматриваются три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан.
Уточняется, что инструментом пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации.
В качестве мер поддержки могут быть консультации по социальным и правовым вопросам, психологическая помощь, содействие в трудоустройстве, социальная, медицинская и другие виды помощи.