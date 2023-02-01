https://ria.ru/20230201/probatsiya-1848886391.html

Совфед одобрил закон о пробации

Совфед одобрил закон о пробации - РИА Новости, 01.02.2023

Совфед одобрил закон о пробации

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о пробации, который предполагает введение в РФ института социальной адаптации осужденных лиц. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:15

2023-02-01T11:15

2023-02-01T11:15

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о пробации, который предполагает введение в РФ института социальной адаптации осужденных лиц. Документом предусматриваются три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан. Уточняется, что инструментом пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации. В качестве мер поддержки могут быть консультации по социальным и правовым вопросам, психологическая помощь, содействие в трудоустройстве, социальная, медицинская и другие виды помощи.

https://ria.ru/20230125/chasy-1847374776.html

https://ria.ru/20230109/zaklyuchennye-1843702450.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

совет федерации рф, россия, общество