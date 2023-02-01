17:40 01.02.2023 (обновлено: 18:12 01.02.2023)
Израиль рассматривает возможность поставить Украине ПРО "Железный купол"
Премьер Израиля Нетаньяху допустил возможность поставок Украине ПРО "Железный купол"
© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская система ПВО "Железный купол"
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильская система ПВО "Железный купол". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Израиль рассматривает возможность передать Украине систему ПРО "Железный купол", заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.
"Я определенно это рассматриваю", — ответил он на соответствующий вопрос.
По словам политика, США уже направили киевским властям большую часть боеприпасов, которые ранее находились в Израиле.
"Это решение Америки", — подчеркнул Нетаньяху.
В среду днем израильский премьер также выразил готовность быть посредником на переговорах России и Украины, если обе страны, а также Соединенные Штаты попросят об этом.
На минувшей неделе посол Израиля в Германии Рон Просор заявил в интервью Morgenpost, что Тель-Авив поддерживает Киев в гораздо большем масштабе, чем известно общественности. При этом, по словам дипломата, есть две причины, по которым Израиль не снабжает ВСУ оружием: военное присутствие Москвы в Сирии и большая еврейская община в России.
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В октябре прошлого года министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что еврейское государство не будет поставлять Украине вооружения из оперативных соображений, несмотря на продолжение поддержки Киева через гуманитарную помощь. Кроме того, он пообещал помочь Киеву в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах.
Россия направляла государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, будут уничтожены силами ВКС России в соседней республике.
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