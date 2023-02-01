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Израиль рассматривает возможность поставить Украине ПРО "Железный купол" - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/pro-1849042386.html
Израиль рассматривает возможность поставить Украине ПРО "Железный купол"
Израиль рассматривает возможность поставить Украине ПРО "Железный купол" - РИА Новости, 01.02.2023
Израиль рассматривает возможность поставить Украине ПРО "Железный купол"
Израиль рассматривает возможность передать Украине систему ПРО "Железный купол", заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:40
2023-02-01T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
израиль
россия
биньямин нетаньяху
сша
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Израиль рассматривает возможность передать Украине систему ПРО "Железный купол", заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN."Я определенно это рассматриваю", — ответил он на соответствующий вопрос.По словам политика, США уже направили киевским властям большую часть боеприпасов, которые ранее находились в Израиле. "Это решение Америки", — подчеркнул Нетаньяху.В среду днем израильский премьер также выразил готовность быть посредником на переговорах России и Украины, если обе страны, а также Соединенные Штаты попросят об этом. На минувшей неделе посол Израиля в Германии Рон Просор заявил в интервью Morgenpost, что Тель-Авив поддерживает Киев в гораздо большем масштабе, чем известно общественности. При этом, по словам дипломата, есть две причины, по которым Израиль не снабжает ВСУ оружием: военное присутствие Москвы в Сирии и большая еврейская община в России.В октябре прошлого года министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что еврейское государство не будет поставлять Украине вооружения из оперативных соображений, несмотря на продолжение поддержки Киева через гуманитарную помощь. Кроме того, он пообещал помочь Киеву в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах.Россия направляла государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, будут уничтожены силами ВКС России в соседней республике.
https://ria.ru/20230201/polsha-1849001565.html
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в мире, украина, израиль, россия, биньямин нетаньяху, сша, владимир путин, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, бени ганц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Израиль, Россия, Биньямин Нетаньяху, США, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Бени Ганц
17:40 01.02.2023 (обновлено: 18:12 01.02.2023)
 
Израиль рассматривает возможность поставить Украине ПРО "Железный купол"

Премьер Израиля Нетаньяху допустил возможность поставок Украине ПРО "Железный купол"

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская система ПВО "Железный купол"
Израильская система ПВО Железный купол - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильская система ПВО "Железный купол". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Израиль рассматривает возможность передать Украине систему ПРО "Железный купол", заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.
"Я определенно это рассматриваю", — ответил он на соответствующий вопрос.
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По словам политика, США уже направили киевским властям большую часть боеприпасов, которые ранее находились в Израиле.
"Это решение Америки", — подчеркнул Нетаньяху.
В среду днем израильский премьер также выразил готовность быть посредником на переговорах России и Украины, если обе страны, а также Соединенные Штаты попросят об этом.
На минувшей неделе посол Израиля в Германии Рон Просор заявил в интервью Morgenpost, что Тель-Авив поддерживает Киев в гораздо большем масштабе, чем известно общественности. При этом, по словам дипломата, есть две причины, по которым Израиль не снабжает ВСУ оружием: военное присутствие Москвы в Сирии и большая еврейская община в России.
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В октябре прошлого года министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что еврейское государство не будет поставлять Украине вооружения из оперативных соображений, несмотря на продолжение поддержки Киева через гуманитарную помощь. Кроме того, он пообещал помочь Киеву в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах.
Россия направляла государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, будут уничтожены силами ВКС России в соседней республике.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИзраильРоссияБиньямин НетаньяхуСШАВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииБени Ганц
 
 
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