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США заявили об отсутствии приоритета на вопрос об СВПД - РИА Новости, 01.02.2023
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США заявили об отсутствии приоритета на вопрос об СВПД
США заявили об отсутствии приоритета на вопрос об СВПД - РИА Новости, 01.02.2023
США заявили об отсутствии приоритета на вопрос об СВПД
Вопрос о восстановлении сделки по иранской ядерной программе не стоит на повестке дня "на протяжении месяцев" и более не входит в число приоритетных для США,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T23:21
2023-02-01T23:27
в мире
сша
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Вопрос о восстановлении сделки по иранской ядерной программе не стоит на повестке дня "на протяжении месяцев" и более не входит в число приоритетных для США, заявил в среду заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Вопрос об СВПД не стоит на повестке дня на протяжении месяцев. На данный момент наше внимание не сфокусировано на нем. Иранцы уничтожили возможность быстро вернуться к полному соблюдению ядерной сделки в сентябре (2022 года), когда они повернулись к ней спиной", - сказал Патель в ходе брифинга.
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в мире, сша, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, США, Иран, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
23:21 01.02.2023 (обновлено: 23:27 01.02.2023)
 
США заявили об отсутствии приоритета на вопрос об СВПД

Госдеп: восстановление ядерной сделки с Ираном перестало быть приоритетом для США

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Вопрос о восстановлении сделки по иранской ядерной программе не стоит на повестке дня "на протяжении месяцев" и более не входит в число приоритетных для США, заявил в среду заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
"Вопрос об СВПД не стоит на повестке дня на протяжении месяцев. На данный момент наше внимание не сфокусировано на нем. Иранцы уничтожили возможность быстро вернуться к полному соблюдению ядерной сделки в сентябре (2022 года), когда они повернулись к ней спиной", - сказал Патель в ходе брифинга.
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В миреСШАИранСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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