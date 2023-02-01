https://ria.ru/20230201/prioritet-1849105969.html

США заявили об отсутствии приоритета на вопрос об СВПД

США заявили об отсутствии приоритета на вопрос об СВПД - РИА Новости, 01.02.2023

США заявили об отсутствии приоритета на вопрос об СВПД

Вопрос о восстановлении сделки по иранской ядерной программе не стоит на повестке дня "на протяжении месяцев" и более не входит в число приоритетных для США,... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T23:21

2023-02-01T23:21

2023-02-01T23:27

в мире

сша

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Вопрос о восстановлении сделки по иранской ядерной программе не стоит на повестке дня "на протяжении месяцев" и более не входит в число приоритетных для США, заявил в среду заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Вопрос об СВПД не стоит на повестке дня на протяжении месяцев. На данный момент наше внимание не сфокусировано на нем. Иранцы уничтожили возможность быстро вернуться к полному соблюдению ядерной сделки в сентябре (2022 года), когда они повернулись к ней спиной", - сказал Патель в ходе брифинга.

https://ria.ru/20230131/svpd-1848697658.html

сша

иран

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в мире, сша, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)