https://ria.ru/20230201/prigovor-1848919561.html
Жительницу Подмосковья осудили за "минирование" военного аэродрома
Жительницу Подмосковья осудили за "минирование" военного аэродрома - РИА Новости, 01.02.2023
Жительницу Подмосковья осудили за "минирование" военного аэродрома
Жительница Клина, сообщившая в марте 2022 года о готовящемся "теракте" на военном аэродроме, получила один год ограничения свободы, сообщает в среду УФСБ России РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:31
2023-02-01T12:31
2023-02-01T12:31
происшествия
клин
московская область (подмосковье)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Жительница Клина, сообщившая в марте 2022 года о готовящемся "теракте" на военном аэродроме, получила один год ограничения свободы, сообщает в среду УФСБ России по Москве и области. В марте прошлого года, вскоре после начала спецоперации на Украине, на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Клина поступил анонимный звонок, в ходе которого неизвестная сообщила "о готовящемся взрыве на военном аэродроме". Звонок оказался ложным, началось следствие, в ходе которого стало ясно: звонила некая Л.А. Прудникова из города Клин, а руководствовалась она "хулиганскими побуждениями". В ходе следствия женщина полностью признала вину и заверила, что чистосердечно раскаивается. Заведомо ложное сообщение о теракте наказывается штрафом от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок до 10 лет. Ограничение свободы предполагает запрет выходить из дома в определенное время суток, не посещать определенные места, не выезжать за пределы определенной территории и тому подобные ограничения.
https://radiosputnik.ria.ru/20230120/ukraina-1846286883.html
https://ria.ru/20230201/kemerovo-1848912339.html
клин
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, клин, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Клин, Московская область (Подмосковье), Россия
Жительницу Подмосковья осудили за "минирование" военного аэродрома
Жительницу подмосковного Клина осудили за ложный звонок о минировании военного аэродрома
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Жительница Клина, сообщившая в марте 2022 года о готовящемся "теракте" на военном аэродроме, получила один год ограничения свободы, сообщает в среду УФСБ России по Москве и области.
В марте прошлого года, вскоре после начала спецоперации на Украине
, на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Клина поступил анонимный звонок, в ходе которого неизвестная сообщила "о готовящемся взрыве на военном аэродроме".
Звонок оказался ложным, началось следствие, в ходе которого стало ясно: звонила некая Л.А. Прудникова из города Клин, а руководствовалась она "хулиганскими побуждениями". В ходе следствия женщина полностью признала вину и заверила, что чистосердечно раскаивается.
"За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК России, Клинским городским судом Прудникова приговорена к наказанию в виде ограничения свободы сроком на год. Приговор вступил в законную силу", - говорится в релизе.
Заведомо ложное сообщение о теракте наказывается штрафом от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок до 10 лет.
Ограничение свободы предполагает запрет выходить из дома в определенное время суток, не посещать определенные места, не выезжать за пределы определенной территории и тому подобные ограничения.