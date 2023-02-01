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Жительницу Подмосковья осудили за "минирование" военного аэродрома - РИА Новости, 01.02.2023
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Жительницу Подмосковья осудили за "минирование" военного аэродрома
Жительницу Подмосковья осудили за "минирование" военного аэродрома - РИА Новости, 01.02.2023
Жительницу Подмосковья осудили за "минирование" военного аэродрома
Жительница Клина, сообщившая в марте 2022 года о готовящемся "теракте" на военном аэродроме, получила один год ограничения свободы, сообщает в среду УФСБ России РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:31
2023-02-01T12:31
происшествия
клин
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Жительница Клина, сообщившая в марте 2022 года о готовящемся "теракте" на военном аэродроме, получила один год ограничения свободы, сообщает в среду УФСБ России по Москве и области. В марте прошлого года, вскоре после начала спецоперации на Украине, на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Клина поступил анонимный звонок, в ходе которого неизвестная сообщила "о готовящемся взрыве на военном аэродроме". Звонок оказался ложным, началось следствие, в ходе которого стало ясно: звонила некая Л.А. Прудникова из города Клин, а руководствовалась она "хулиганскими побуждениями". В ходе следствия женщина полностью признала вину и заверила, что чистосердечно раскаивается. Заведомо ложное сообщение о теракте наказывается штрафом от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок до 10 лет. Ограничение свободы предполагает запрет выходить из дома в определенное время суток, не посещать определенные места, не выезжать за пределы определенной территории и тому подобные ограничения.
https://radiosputnik.ria.ru/20230120/ukraina-1846286883.html
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клин
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происшествия, клин, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Клин, Московская область (Подмосковье), Россия
12:31 01.02.2023
 
Жительницу Подмосковья осудили за "минирование" военного аэродрома

Жительницу подмосковного Клина осудили за ложный звонок о минировании военного аэродрома

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Жительница Клина, сообщившая в марте 2022 года о готовящемся "теракте" на военном аэродроме, получила один год ограничения свободы, сообщает в среду УФСБ России по Москве и области.
В марте прошлого года, вскоре после начала спецоперации на Украине, на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Клина поступил анонимный звонок, в ходе которого неизвестная сообщила "о готовящемся взрыве на военном аэродроме".
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Звонок оказался ложным, началось следствие, в ходе которого стало ясно: звонила некая Л.А. Прудникова из города Клин, а руководствовалась она "хулиганскими побуждениями". В ходе следствия женщина полностью признала вину и заверила, что чистосердечно раскаивается.
"За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК России, Клинским городским судом Прудникова приговорена к наказанию в виде ограничения свободы сроком на год. Приговор вступил в законную силу", - говорится в релизе.
Заведомо ложное сообщение о теракте наказывается штрафом от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок до 10 лет.
Ограничение свободы предполагает запрет выходить из дома в определенное время суток, не посещать определенные места, не выезжать за пределы определенной территории и тому подобные ограничения.
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