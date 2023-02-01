https://ria.ru/20230201/prigovor-1848919561.html

Жительницу Подмосковья осудили за "минирование" военного аэродрома

Жительницу Подмосковья осудили за "минирование" военного аэродрома - РИА Новости, 01.02.2023

Жительницу Подмосковья осудили за "минирование" военного аэродрома

Жительница Клина, сообщившая в марте 2022 года о готовящемся "теракте" на военном аэродроме, получила один год ограничения свободы, сообщает в среду УФСБ России РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:31

2023-02-01T12:31

2023-02-01T12:31

происшествия

клин

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Жительница Клина, сообщившая в марте 2022 года о готовящемся "теракте" на военном аэродроме, получила один год ограничения свободы, сообщает в среду УФСБ России по Москве и области. В марте прошлого года, вскоре после начала спецоперации на Украине, на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Клина поступил анонимный звонок, в ходе которого неизвестная сообщила "о готовящемся взрыве на военном аэродроме". Звонок оказался ложным, началось следствие, в ходе которого стало ясно: звонила некая Л.А. Прудникова из города Клин, а руководствовалась она "хулиганскими побуждениями". В ходе следствия женщина полностью признала вину и заверила, что чистосердечно раскаивается. Заведомо ложное сообщение о теракте наказывается штрафом от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок до 10 лет. Ограничение свободы предполагает запрет выходить из дома в определенное время суток, не посещать определенные места, не выезжать за пределы определенной территории и тому подобные ограничения.

https://radiosputnik.ria.ru/20230120/ukraina-1846286883.html

https://ria.ru/20230201/kemerovo-1848912339.html

клин

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происшествия, клин, московская область (подмосковье), россия