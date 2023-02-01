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В Нахабино ликвидировали пожар на складе с вторсырьем пластика
В Нахабино ликвидировали пожар на складе с вторсырьем пластика - РИА Новости, 01.02.2023
В Нахабино ликвидировали пожар на складе с вторсырьем пластика
Открытое горение на складе с вторсырьем пластика в подмосковном Нахабино ликвидировано в 23.00, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T23:58
2023-02-01T23:58
2023-02-01T23:58
происшествия
нахабино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Открытое горение на складе с вторсырьем пластика в подмосковном Нахабино ликвидировано в 23.00, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. В Нахабино в среду вечером загорелся склад с вторсырьем пластика, пожар был локализован на площади в 1,4 тысячи "квадратов". "В 23.00 открытое горение было ликвидировано", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нахабино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нахабино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нахабино ликвидировали пожар на складе с вторсырьем пластика
МЧС: в подмосковном Нахабино ликвидировали пожар на складе с вторсырьем пластика