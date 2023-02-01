https://ria.ru/20230201/pozhar-1849109990.html

В Нахабино ликвидировали пожар на складе с вторсырьем пластика

В Нахабино ликвидировали пожар на складе с вторсырьем пластика - РИА Новости, 01.02.2023

В Нахабино ликвидировали пожар на складе с вторсырьем пластика

Открытое горение на складе с вторсырьем пластика в подмосковном Нахабино ликвидировано в 23.00, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T23:58

2023-02-01T23:58

2023-02-01T23:58

происшествия

нахабино

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Открытое горение на складе с вторсырьем пластика в подмосковном Нахабино ликвидировано в 23.00, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. В Нахабино в среду вечером загорелся склад с вторсырьем пластика, пожар был локализован на площади в 1,4 тысячи "квадратов". "В 23.00 открытое горение было ликвидировано", - говорится в сообщении.

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нахабино

россия

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, нахабино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)